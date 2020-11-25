عودة الجماهير في إنكلترا

دوليه

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السماح لعودة جزئية لجماهير كرة القدم ومختلف الأحداث الرياضية بمعدل لا يتجاوز 4 آلاف مشجع أو نصف الطاقة الاستيعابية للملاعب والفعاليات التي لا تتسع لاكثر من هذا العدد.

وسيتم البدء بتنفيذ ذلك في مناطق التصنيف الأدنى تأثراً وإصابة بعدوى وباء كورونا بدءاً من انتهاء فترة الإغلاق القائم حالياً بعموم إنكلترا في الثاني من ديسمبر المقبل. وستبقى الملاعب مقفلة أمام الجمهور بالكامل في المناطق المصنفة الأكثر تضرراً في البلاد حتى إشعار آخر.

وحددت الحكومة أيضاً العدد الأقصى للجمهور في الملاعب المغلقة ضمن المنطقتين الأولى والثانية بألف مشجع، ويشمل ذلك المسارح، القاعات المخصصة للحفلات الموسيقية أو مؤتمرات الأعمال.

وكشف جونسون أول من امس بالتفاصيل خطته للقيود المحلية التي ستفرض في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لتحل محل الإغلاق في إنكلترا اعتبارا من أوائل ديسمبر والتي تستند الى تكثيف الفحوص. وستخفف القيود في بعض أيام عطلة الميلاد، وهناك محادثات جارية بين الحكومة وسلطات اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية لمحاولة اعتماد مقاربة موحدة، حيث تقرر كل مقاطعة بريطانية عادة استراتيجيتها الصحية الخاصة.

