تعادل ولفرهامبتون مع ساوثمبتون

دوليه

تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه ساوثمبتون بهدف لمثله أول من امس في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الانكليزي.

وحرم وولفرهامبتون بالتالي ضيفه من الفوز الرابع تواليا وفرصة الصعود الى المركز الثالث.

وكان ساوثمبتون في طريقه لتحقيق فوزه الأول في ملعب ولفرهامبتون منذ أن اكتسحه 6-0 في 31 مارس 2007 حين كانا في دوري الدرجة الأولى، وذلك بتقدمه حتى ربع الساعة الأخير بهدف سجله لاعبه الجديد القديم تيو والكوت في الدقيقة 58، قبل أن يتلقى هدف التعادل من قبل البرتغالي بيدرو نيتو (د75) الذي حرمه من فوز رابع تواليا. ورفع ساوثمبتون رصيده الى 17 نقطة.

أما وولفرهامبتون فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز التاسع بعد تجنبه هزيمة ثانية تواليا ورابعة هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى حقق بيرنلي فوزه الأول في الموسم بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس 1-0.

ويدين بيرنلي بالفوز الى النيوزيلندي كريس وود الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من اللقاء، مانحا فريقه نقطته الخامسة فقط ليصعد الى المركز السابع عشر أمام فولهام (4 نقاط) ووست بروميتش ألبيون (3) وشيفيلد يونايتد (1).

