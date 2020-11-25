الصحافة تشيد بإبراهيموفيتش الغائب

دوليه

كالت الصحف الايطالية أول من امس المديح لمهاجم ميلان السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش (39 عاما) الذي يعيش فترة ذهبية بعد قيادته فريقه الى الفوز على نابولي 3-1 في عقر دار الاخير ووصفته بـ«الساحر» و«السوبر ستار»، الا أن الفريق اللومباردي لن يتمكن من الاعتماد عليه لمدة قد تصل لثلاثة أسابيع بسبب الاصابة. وساهمت ثنائية ابراهيموفيتش في تعزيز صدارته لترتيب الهدافين مع 10 اهداف في ست مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم، مبقيا فريقه في الصدارة بفارق نقطتين عن المفاجأة ساسوولو. ولم يكمل النجم السويدي المباراة بعد اصابة تعرض لها وخرج في الدقيقة 79 ليحل بدلا منه لورنتسو كولومبو. واشارت تقارير صحافية الى ان ابراهيموفيتش خضع لصورة بالرنين المغناطيسي اظهرت تمزقا في العضلة ذات الرأسين لفخذه الايسر، ستبعده عن مواجهة ليل الفرنسي غدا في مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ». وقد أكدت شبكة «سكاي» الايطالية أن المهاجم سيغيب عن الملاعب حتى ثلاثة أسابيع، على أن يخضع لفحوص جديدة بعد عشرة أيام لتقييم وضع الاصابة. وقبل أن يُشغِلُ خبر الغياب وسائل الاعلام الايطالية، أشادت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» بالسويدي، معتبرة أن «الميستر يقوم بكل شيء» وواصفة اياه بـ«السوبر ستار بفضل ثنائيته».