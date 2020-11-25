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دوليه

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الهلال انفرد بالصدارة


انفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين إثر فوزه على ضيفه النصر 2-0 اول من امس، في قمة الجولة الخامسة.وتقدم النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف صالح الشهري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. وارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في المركز الأول، وظل النصر في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.وفي باقي المباريات تعادل الشباب الثاني (11 نقطة) مع مضيفه الأهلي الرابع (10 نقاط) بنتيحة 2-2، والفيصلي مع ضيفه الاتحاد 1-1، فيما فاز الرائد على ضيفه أبها 2-1 والعين على مضيفه ضمك 2-0 وتعادل القادسية مع الباطن 2-2.


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