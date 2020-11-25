الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة

دوليه

وضعت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021 التي سحبت أول من امس الأهلي حامل اللقب في مواجهة مصر المقاصة فيما يلتقي الزمالك نظيره المقاولون العرب في الجولة الأولى من المسابقة.وأعلن الاتحاد المصري انطلاق بطولة الدوري يوم 11 ديسمبر المقبل.

وفي الأسبوع الثاني يستضيف الزمالك، نظيره بيراميدز في مباراة نارية فيما يخرج الأهلي لمواجهة غزل المحلة. ويلتقي الزمالك مع غريمه الأهلي في الأسبوع الرابع من المسابقة فيما تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع العاشر.

وكشفت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن الشعار الجديد للدوري الممتاز على هامش حفل قرعة المسابقة.وشهد شعار الدوري تواجد رمز فرعوني يشبه رأس تمثال أبو الهول. لكن الشعار أثار جدلا كبيرا في الوسط الرياضي بمصر خاصة وأنه قريب في التصميم من شعار الدوري الإنكليزي الممتاز.وتعرض اتحاد الكرة لانتقادات واسعة من رياضيين ونقاد وجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا الشعار.

