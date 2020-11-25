الكويت.. «سوبر اليد»

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توج الكويت بطلاً للنسخة الأولى من كأس السوبر لكرة اليد بعد فوزه على السالمية 32-21 أول من امس في اللقاء الذي جمعهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وبهذا التتويج أضاف الأبيص كأس السوبر التي تعتبر انطلاق الموسم الجديد، لبطولتي الدوري والكأس التي حققهما الموسم المنقضي. وتجمع مباراة كأس السوبر التي استحدثها الاتحاد هذا الموسم بطل الدوري والكأس وفي حال تتويج فريق واحد بهما يلعب مع وصيف الدوري.

ويسيطر الكويت على بطولات كرة اليد منذ 7 مواسم توج بها في جميع المسابقات المحلية في انجاز غير مسبوق على المستوى العالمي.

وقدم الأبيض عرضاً قوياً في اللقاء إذ فرض سيطرته بصورة مبكرة بفضل تركيز لاعبيه ورغبتهم الواضحة في مواصلة تفوقهم وهو ما تحقق لهم من خلال تسيد المباراة وتحقيق الفوز بفارق كبير وصل إلى 11 هدفاً.

وأبدى لاعبو الكويت سعادتهم بهذا التتويج مؤكدين انهم في طريقهم إلى انتزاع الزعامة في اللعبة. وكرر نجم الأبيض «السوبر مان» محمد الغربللي كلامه بأن الوقت الحالي هو وقت الكويت وان من لديه اعتراض على هذا الكلام فليأتي إلى الملعب ويقول كلمته، وأضاف :»الزمان زماننا والمكان مكاننا وزيادة على ذلك كاس السوبر للسوبر الكويت».

من جانبه قال لاعب الأبيض نواف الشمري أن التتويج بالسوبر جاء بفضل مجهود الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، مؤكداً أن الكويت يسير على الطريق الصحيح لمواصلة الانتصارات، فيما قال النجم خالد الغربللي انهم عازمون على مواصلة حصد البطولات في المنافسات المقبلة.

