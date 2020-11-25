الأبيض مع السالمية في قمة الجولة

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يلتقي الكويت مع السالمية في قمة الجولة الثامنة من دوري التصنيف التي تشهد اليوم مباراة الجهراء مع اليرموك.

على ستاد محمد الحمد، يتصارع الكويت والسالمية من أجل 3 نقاط ترفع رصيد الفائز إلى 15 نقطة حيث يمتلك كل منهما 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن القادسية المتصدر الذي يغيب هذه الجولة. ويدخل السالمية اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على القادسية بهدف حسين الموسوي في الجولة الماضية رغم أن الفريق لعب اللقاء بغياب البرازيليين أليكس ليما ورونينيو، لكن تألق مواطنهما باتريك فابيانو والموسوي بالإضافة إلى مبارك الفنيني وفواز عايض ساهم في حصد 3 نقاط مهمة وتحقيق انتصار هام للمدرب محمد المشعان الذي يدرك جيداً أن الفوز على الكويت بعد تخطي القادسية سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة ويؤكد قدرته على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

في المقابل، بدأ الأبيض السير على طريق الانتصارات والعودة إلى مستواه المعهود بعد الفوز على اليرموك 3-1 في مباراة قلب فيها تأخره إلى فوز بقيادة الوافد الجديد التونسي أحمد العكايشي. وظهر جلياً أن المدرب الهولندي رود كرول يريد بناء فريق قوي من العناصر الشابة إلى جانب المحترفين وأصحاب الخبرة وذلك من خلال الاعتماد على بعض العناصر الشابة مثل عبدالعزيز بن ناجي والعائد من الإصابة أحمد حزام والوجه الجديد علي حسين إلى جانب فيصل زايد وعبدول سيسوكو وجاى ديمبلى وجمعة سعيد. ويبدو الكويت قادراً على استعادة توازنه بعد البداية متذبذبة والتعثر أكثر من مرة.

وفي المباراة الثانية، يخوض مدرب اليرموك الجديد أحمد حيدر مهمته الأولى مع الفريق عندما يواجه الجهراء في الجولة الثامنة من دوري التصنيف. وأسندت إدارة النادي مهمة تدريب الفريق إلى حيدر بعد الاستعانة بمدرب فريق الشباب حسين الياسين مؤقتاً عقب إقالة الصربي دراغان فافرلوفيتش بسبب تراجع نتائج الفريق، لكن اليرموك فشل في حصد أي نقطة في مبارياته السبع وسجل 8 أهداف مقابل 19 هدفا استقبلتها شباكه، ويبدو وضع الفريق صعباً جداً وأمله في تعديل المسار والمنافسة من أجل حجز مكان مع العشرة الكبار يحتاج إلى «معجزة».

في المقابل، تحسنت نتائج الجهراء الذي يحتل المركز السابع برصيد 9 نقاط، وذلك بعد البداية المتواضعة، حيث حقق الفريق انتصارين في آخر 3 مباريات، فتغلب على الساحل بثنائية نظيفة ثم خسر أمام القادسية 1-2، قبل أن يهزم الفحيحيل بالنتيجة ذاتها. وقاد الجهراء في المباراة السابقة المدرب المساعد الصربي ألين بعد رحيل المدرب زوران ملينكوفيتش بسبب «ظروف عائلية».

