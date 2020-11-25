سيكليتش: هدف برقان البقاء مع الكبار

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أكد الكرواتي برونو سيكليتش مدرب برقان أن هدف الفريق هو البقاء مع العشرة الكبار في الدرجة الممتازة، معرباً عن رضاه عما قدمه اللاعبون أمام كاظمة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أول من أمس في افتتاح الجولة الثامنة من دوري التصنيف. وتقدم كاظمة عبر شبيب الخالدي في الدقيقة 74 قبل أن يعادل جيوفاني لبرقان بعدها بدقيقة. وقال سيكليتش إن المباراة كانت صعبة على فريقه لأن كاظمة «فريق منظم ويضم لاعبين جيدين»، مشيراً إلى أن حالة الطرد التي تعرض لها لاعب الفريق فواز محمد زادت الأمور صعوبة. وأشاد المدرب بلاعبيه الذين نجحوا في العودة إلى اللقاء بعد تقدم كاظمة رغم النقص العددي، لافتاً إلى أن برقان يهدف إلى الفوز في كل المباريات المتبقية. ورفع كاظمة رصيده 13 نقطة، فيما رفع برقان رصيده إلى 9 نقاط. وشهدت الجولة أول من أمس فوز خيطان على التضامن بهدفين لجيمي سياج (5 و67) مقابل هدف لحامد الرشيدي (88)، فرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد التضامن عند نقاطه الثمانية. وفي دربي المنطقة العاشرة تعادل الساحل مع الشباب بنتيجة 1-1، فرفع الأول رصيده إلى 10 نقاط، والثاني إلى 9 نقاط.

