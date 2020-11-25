بدء التدريبات الرسمية في «البندقية والمسدس»

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تتواصل على ميادين مجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية فعاليات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى للرماية، بأولى مسابقاتها في رماية البندقية والمسدس ضغط الهواء 10م للرجال حيث ستبدأ التدريبات الرسمية اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، وتستمر البطولة حتى يوم السبت القادم، فيما سخر نادي الرماية جميع إمكاناته من اجل إظهار هذه البطولة بشكل مشرف ولائق يتناسب ومكانة سمو ولي العهد في قلوب أبنائه وبناته رماة وراميات الكويت وجميع منتسبي النادي.

وصرح أمين السر المساعد بنادي الرماية محمد الغربة أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اجتماعها يوم الأحد الماضي برئاسة مدير البطولة عبيد العصيمي وبحضور اللجان الفنية والإدارية حيث تم الاطلاع على جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة، مضيفا أن التحضيرات للبطولة تسير حسب المقرر لها من الناحية الفنية والإدارية، وهناك ارتياح تام بالنسبة للحكام الكويتيين الذين يشرفون على البطولة.

وأضاف الغربة أن أعضاء مجلس الإدارة في النادي والرماة ينتهزون الفرصة للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على اهتمامه برياضة الرماية والتي بدعم منه تمكنت من تحقيق الإنجازات، وتابع: «بدعم سموه ستتمكن الرماية الكويتية من تحقيق إنجازات جديدة تضع الكويت في مراكز الريادة في البطولات القارية والدولية.

بدوره أكد الحكم الدولي حمد الرويسان (رئيس لجنة حكام أسلحة الخرطوش بنادي الرماية) أن اللجنة تستعد لبدء منافسات البطولة على النحو المخطط وذلك من خلال الاجتماعات والدورات التنشيطية قبل انطلاق البطولة والتي تعد أولى بطولات الموسم المحلي للرماية الكويتية حيث تم توزيع المهام والأدوار وعمل القرعة وتوزيع المجموعات وتحديد مواعيد إقامة الجولات التدريبية والجولات الرسمية وكذلك مرحلة النهائي لكل مسابقة وتحديد الطاقم التحكيمي لها.

وتمنى الرويسان أن تخرج المنافسات بالشكل المطلوب خاصة على المستوى الفني بما يعود بالإيجاب على مستوى الرماة والراميات المشاركين من خلال اكتساب خبرات جديدة تؤهلهم للمنافسة على الميداليات مستقبلاً، مؤكداً على الالتزام بكل الشروط الصحية.

من ناحيته، أكد الحكم الدولي خالد الجريد (رئيس لجنة حكام أسلحة الرصاص) أهمية الاستعداد المبكر لبطولة سمو ولي العهد ،منوها بأن لجنة حكام الرصاص حرصت على عقد الاجتماعات المبكرة للاطلاع على آخر المستجدات في قانون الاتحاد الدولي ومناقشة جدول المسابقات المعد للبطولة من حيث أعداد المشاركين ومواقيت المسابقات والتجهيز للجولات التدريبية للرماة وكذلك توزيع الحكام على المسابقات المختلفة.

وأشار الجريد الى أن مسابقات أسلحة الرصاص في البطولة ستشمل رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 متر للرجال والسيدات وكذلك رماية البندقية 50م 3 أوضاع للرجال وكذلك رماية المسدس 25 متر للرجال، وسوف يتم توزيع الحكام الدوليين الى كافة المسابقات إضافة الى الحكام المحليين الجدد لاكسابهم المزيد من الخبرات.

وتوجه الرويسان والجريد بالشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي الرماية لحرصه على توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالحكام وكذلك حرصه على عقد الدورات الدولية واستقطاب المحاضرين الدوليين الى الكويت وإرسال الحكام الدوليين لحضور الدورات التدريبية خارج الكويت.

