«سلة القادسية» تجاوز عقبة القرين

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تجاوز القادسية عقبة القرين بالفوز عليه 69-62 ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري كرة السلة والتي شهدت فوز اليرموك على الصليبخات 80-63 أول من امس.

ورفع القادسية رصيده الى 8 نقاط، فيما ارتفع رصيد القرين الى 6 نقاط بالتساوي مع كاظمة بالمركز الثاني، كما ارتفع رصيد اليرموك الى 4 نقاط والصليبخات الى 3.

وتتأهل الفرق الأربعة الاوائل من كل مجموعة الى دور الثمانية الذي سيقام بنظام المقص على طريقة «بلاي اوف» من ثلاث مباريات.

وجاءت مباراة القادسية مع القرين قوية منذ البداية عبر تبادل الفريقين التقدم قبل ان يتألق فهاد السبيعي ويسجل ثلاثيتين متتاليتين يقود بهما القادسية الى التقدم في نهاية الربع الأول 24-20. واستطاع الأصفر مواصلة تقدمه في الربع الثاني عبر تميز عبدالله الصراف في الاختراق ومتابعة عبدالرحمن السهو وعلي خالد أسفل السلة فيما كانت خطورة القرين عبر ثلاثيات عبدالله المطيري وتسجيل محمد المطيري اسفل السلة ليتقدم القادسية مع نهاية الربع الثاني 40-32.

وكان الربع الثالث نقطة تحول في المباراة بعدما نجح القرين في الحد من خطورة لاعبي منافسه الى جانب تميز وليد السلمي وماجد حسين ومحمد السليم في التسجيل ليقلص الفارق الى 4 نقاط قبل ان يعود القادسية وينهي الربع الثالث لمصلحته مجدداً 55-48.

وأدرك القرين التعادل في الربع الرابع 55-55 عبر ثلاثية لعبدالله المطيري ليعود الفريقان مجدداً الى تبادل التقدم ولكن سرعان ما عاد القادسيه الى استعادة توازنه وأنهى المباراة لمصلحته 69-62.

من جانب آخر، تقام اليوم الجولة السابعة من منافسات المجموعة الاولى حيث يلتقي في 5:30 التضامن مع العربي تليها مباشرةً مباراة الساحل مع النصر، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله.

