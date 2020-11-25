إصابة الونش بـ «كورونا».. وتدهور صحة جمعة

دوليه

أصيب مدافع الزمالك والمنتخب المصري محمود حمدي الونش بفيروس كورونا المستجد قبل يومين من نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الأهلي بعد غد بستاد القاهرة في نهائي دوري الأبطال.وأجرى الزمالك مسحة جديدة لفيروس كورونا أثبتت إصابة الونش ليتم عزله مباشرة وبدء إجراءات علاجه.وجاءت المسحة التي خضع لها محمد حسن لاعب وسط الزمالك سلبية ليتأكد تعافيه من الفيروس.

من ناحية أخرى، أثارت زوجة صالح جمعة لاعب الأهلي المخاوف بشأن زوجها بعدما طالبت الجماهير بالدعاء له لتدهور حالته الصحية.وأصيب صالح جمعة أخيراً بفيروس كورونا المستجد ولم يتعاف منه حتى الآن.

