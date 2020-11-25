خيمة كالبيت.. نازح سوري يستنسخ طفولته

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بين أشجار زيتون معمّرة في شمال غرب سورية، يعزف الشاب وسام دياب على العود بينما تحيط به نباتات زرعها واعتنى بها على مدخل خيمته، في محاولة لجعلها تشبه منزله الذي نزح منه على وقع المعارك قبل سنوات.

وداخل الخيمة في منطقة أطمة على الحدود مع تركيا، رتّب وسام (19 عاماً) عشرات الكتب على طاولة زيّنها بغطاء أبيض اللون وبنبتة الصبار مزروعة في أحواض صغيرة.

ويقول الشاب، ذو العينين الخضراوين الذي نزح وعائلته من قريته كفرزيتا في شمال حماة بعد مقتل شقيقه جراء المعارك بين الجيش السوري والمسلحين «نشأت في منزل يشبه ما جعلت الخيمة عليه اليوم، كان لدينا حديقة ومكتبة، لكن منزلنا أجمل بكثير». ويقول دياب «أنا أعرف أن إقامتنا ستطول هنا».

وبانتظار عودته، يقول إنّه سيواظب على شراء الكتب والاهتمام بنباتات الصبار والياسمين. (أ. ف. ب)

