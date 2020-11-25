الاخيرة

من ولد في الخمسينات وما قبلها أطال الله في عمره يمكن اعتباره من «جيل المزهرية»، فقد تتابعت عليه أحداث ندر أن تتكرر في الكويت أو أي بلد آخر، حيث عاش عهد الفقر والتخلف والعوز الشديد، ثم عاش عهد النهضة في كل المجالات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والإعلامية، وحقبة الثراء الشديد للدولة والناس.

***

كما عاش جيل المزهرية مرحلة الليبرالية الشديدة المنفتحة، وحرق النساء للعبي، ولبس الميني جوب، وتوجههم للدراسة في الداخل والخارج، حتى إن احدى المجلات الكويتية كتبت في أحد أعدادها في الستينات عن ظاهرة غريبة ستقوم بتتبعها، وهي وجود 3 محجبات في إحدى ثانويات البنات.

***

ولحق ذلك الجيل على عهد عبدالناصر وحلم «الوطن الأكبر»، أي توحد جميع الدول العربية في دولة واحدة تمتد من الخليج إلى المحيط بهدف تحرير فلسطين، كما عاش عهد النكسة وانبثاق عصر الصحوة الإسلامية، ورفع شعار «الإسلام هو الحل» كبديل عن شعار «الأمة العربية الواحدة»، وشهد معها نكبات ونكسات أخرى تمثلت بالإرهاب الإسلامي والتخندقات العرقية والدينية، وتسببها بالحروب الأهلية، وحقبة الكامب ديفيد وبدء مرحلة السلام بين مصر وإسرائيل.

***

وشهد ذلك الجيل مرحلة الفن الجميل، وتنافس أم كلثوم وعبدالوهاب، وفريد الأطرش مع عبدالحليم، وفيروز وصباح إلخ، وتابع الأفلام الرومانسية الخالدة مثل «دعاء الكروان» و«بين الأطلال اذكريني»، ثم عاشوا مرحلة الانحطاط وإفساد الذوق العام التي أتت بعد نكسة 67 بقصد إشغال الناس بتوافه الأمور لينسوا ما حدث، فسطع نجم أحمد عدوية وكتكوت الأمير وأغاني «السح الدح أمبو» و«الطشت قاللي» وأفلام «فيفا زلاطة» و«شنبو في المصيدة».

***

آخر محطة: جيل المزهرية يجب أن يستنطق، كونه إذا رحل دون كتابة الذكريات والمذكرات، فلن يعوض قط ممن أتى بعده، ولم يشهد إلا لوناً واحداً من ألوان.. مزهرية الحياة!

