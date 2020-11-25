«الصحافيين المصريين» تقاطع محمد رمضان

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قررت نقابة الصحافيين المصريين منع نشر أخبار واسم وصور الممثل محمد رمضان؛ بعد تداول صورة له مع مغنى إسرائيلي في دبي. ويتضمن القرار مقاطعة أخبار رمضان، في أي منصة صحافية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، بتهمة التطبيع مع إسرائيل.

وقالت النقابة، في بيان: «تابع مجلس نقابة الصحافيين عن كثب ردود الفعل الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل محمد رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمي إلى الكيان الصهيوني، مخالفا بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال».

وأضاف البيان: «مجلس نقابة الصحافيين، إذ يدين مخالفة محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق».

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر، قرر وقف رمضان لحين التحقيق معه في ديسمبر المقبل، بسبب أزمة اجتماعه بإسرائيليين في الإمارات.

وأثارت صور متداولة جمعت رمضان بالمغني الإسرائيلي عومير آدام، ولاعب آخر إسرائيلي، يدعى ضياء سبع، في دبي ، انتقادات متصاعدة للممثل المصري على مواقع التواصل.

واستفز رمضان الجمهور المصري، بالرد عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا: «ما فيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى لكم دينكم ولي دين».

