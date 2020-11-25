ملحن مصري يعلّم طلابه الأجانب اللغة العربية بالأغاني

الاخيرة

من خلال الموسيقى، يقوم بتعليم الأجانب اللغة العربية، ومن خلال تعلمهم العربية جعلهم يغنون لمصر، واستطاع أن يجعل منهم سفراء لها في الخارج، يقدمون للعالم صورتها الحقيقية وفنها وتراثها. الدكتور طارق عباس، ملحن ومدرس مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز جامعة القاهرة، قدم تجربة جديدة من نوعها، ويطمح في أن تستمر وتتواصل وتجد كل الدعم حتى تنتشر ويسمع من خلالها العالم كله لصوت مصر وفنها وتراثها. وقال عباس لموقع قناة «العربية» إنه أطلق فكرة جديدة لتعليم الأجانب اللغة العربية، وأسس منهم فريق «ونس للموسيقى». وتستهدف الفكرة تعليم اللغة العربية للأجانب بشكل بسيط وغير معقد حتى يحبوها ويفهموها ويتفاعلوا معها بالغناء والأذن، وليس عن طريق السبورة والعيون فقط أو الاستذكار والحفظ والتلقين. وأضاف أنه بدلا من أن يذكر أمام الطلاب «فعل ماضي»، يقوم بغناء أغنية لهم فيها «فعل ماضي»، وكذلك يقوم بغناء أغنية فيها «فعل أمر» و«فعل مضارع» حتى يشرح لهم النحو والصرف بشكل بسيط وسلس، كما كان يسعى لتعليم النحو على أوتار النغم، ويضم فيه عددا من المصريين، لكن المشروع الأخير لم يكتمل.

وكشف أن الفريق فيه عدد من الطلاب الأجانب، معتبرا أنهم خير سفراء لمصر في الخارج، حيث سينقلون لبلادهم كل ما تولد لديهم من انطباعات عن مصر وشعبها وأمنها وأمانها، كما سينقلون تراث مصر للخارج، مشيرا إلى أن الغناء والفن يغرسان ويكرسان الحب والسلام بين الشعوب، وينشران ثقافة التسامح والإخاء والتآزر بينهم.

