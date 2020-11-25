إدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل

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أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أمس، قراره الظني بحق فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن القرار «قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما»، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات. وأوضحت الوكالة الرسمية أن «قاضي التحقيق الأول قرر ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات». وأشارت إلى أن المادة 547 تنص أنه «من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر». وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استمع إلى زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة. وتعرضت فيلا نانسي عجرم لـ«محاولة سرقة»، وفقا لرواية الفنانة اللبنانية وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.