النضال ضدًّ معوقات الانتقال الديموقراطي

آراء

أبرزنا في مقال سابق التباينات الكثيرة فيما بين منطلقات وأهداف ووسائل الأنظمة الديموقراطية عبر مختلف بلدان العالم. ثم في مقال لاحق سردنا التباينات الكثيرة في تعريفات الديموقراطية.

كان الهدف هو إظهار أننا، نحن العرب وإذ نستعد للانتقال من أنظمة الاستبداد بأشكالها المختلفة وخلفياتها التاريخية المتعددة، فاننا بأشد الحاجة لننخرط في وضع تصور لديموقراطية عربية متفق عليها ومقبولة إلى حد كبير من قبل الجزء الأكبر من مؤسسات وأفراد المجتمعات العربية.

لكن من الضروري أن يدرك شباب وشابات الأمة العربية، والذين سيعتمد ذلك الانتقال على جهودهم النضالية وتضحياتهم، أن يدركوا بأن الانتقال يتطلب توفُّر مجتمع نجح في التخلُّص من أغلب معوقات الديموقراطية ومن أغلب التشوهات المجتمعية التي تتناقض جذرياً مع منطلقات وأهداف وممارسات أي نظام ديموقراطي.

هذا هو أهم الشروط لتجنًّب الانتقال العربي لديموقراطية مظهرية مشوهة غير قابلة لإعطاء زخم وحيوية لجهود الخروج من التخلف العربي الحضاري التاريخي. سيحتاج شباب وشابات الأمة أن يُقنعوا ويدفعوا مجتمعاتهم العربية لتتخلًّى عن الكثير من الأفكار والسلوكيات والأنظمة، على أن يبدؤوا بأنفسهم، ويكونوا قدوة لغيرهم. إن الطريق طويل وشاق وقائمة المعوقات، حتى في البلدان المتقدمة، طويلة وتزداد جيلاً بعد جيل. وبالطبع ما يعنينا في الدرجة الأولى هو وجود العوائق التي يتميًّز بها الوطن العربي خصوصاً في حالته الكارثية الحالية.

أهم عائق الآن الصًّراعات المركًّبة المتشابكة في شكل عنف جهادي إرهابي مجنون فجرته ورعته ومولته جهات خارجية استعمارية واستخباراتية من جهة وجهات داخلية عربية انتهازية نفعية من جهة أخرى. لقد جمعت هذه الظاهرة تخلفاً دينياً وفقهياً وطائفياً تراكم عبر القرون، لايمت بصلة إلى طهارة وتسامح الدين الحنيف ولا لأي نوع من العقلانية والأخلاق القيميًّة وروح العصر، والذي بدوره سمح لتجذًّر استباحة سياسية وأمنيًّة وعسكرية خارجية لم ير الوطن العربي مثلها حتى في أحلك أيام استعماره. ولذلك فأيُّ حديث عن الانتقال إلى أي نوع من الديموقراطية قبل إنهاء تلك الظاهرة واقتلاعها من جذورها الدينية المريضة ووقف الاستباحة الخارجية التي رافقت تلك الظاهرة، هو نوع من الهدر الذي لن يوصل إلى شيء.

فاذا اضفنا إلى ذلك نجاح البعض في تحويل المشهد المذهبي الفقهي من اختلافات تاريخية في وجهات نظر فقهية وسياسية إلى صراعات ومشاحنات طائفية بغيضة من أجل خدمة المطامع السياسية لهذه الجهة أو تلك أدركنا مدى وحجم وعمق وتشابك المشهد الديني في الحياة العربية الحالية، وكيف أنه يمثل أحد أهم العوائق في وجه الانتقال الديموقراطي العربي.

كان دخولنا في تفاصيل المشهد الديني الجديد مقصوداً، إذ أنه يعيش انعطافات خطرة عن المجرى التاريخي للخلافات المذهبية الإسلامية، والذي اتًّسم بصفة عامة بالتًّساكن والتًّعايش وحتى التسامح.

نحن لسنا أمام عائق الانتقال إلى الديموقراطية العربية فقط، وإنما نحن أيضاً أمام خطر يهدًّد الأسس التي قامت عليها الدولة العربية الحديثة.

ومع ذلك فمطلوب من شباب وشابات الأمة مواجهة العوائق العربية الكلاسيكية الأخرى من مثل الحقوق الكاملة للمرأة العربية في المواطنة، ومعارضة كل انتهاك في منظومة حقوق الإنسان، ومقاومة الدُّعم الاستعماري الخارجي لكل أنواع الأوتوقراطيات في أرض العرب، والنضال ضد كل نوع من التشوًّه الاجتماعي من مثل الفقر والأمية والامتيازات غير المستحقة لهذه المجموعة أو تلك، وضد هيمنة المال ومؤسساته على الحياة السياسية، وضد التعدي على استقلال مؤسسة القضاء، وصد احتكار الإعلام من قبل أصحاب السلطة والمال والانتهازيين، وضد وباء الفساد المالي والسياسي المنتشر بشكل مريع.

النضالات تلك هي أحد أهم الطرق لبناء ثقافة سياسية مجتمعية عربية ترى في الديموقراطية هدفاً لايمكن التنازل عنه قط، مهما كانت الذرائع لمحاولات تأجيله بسبب هذا الظرف أو ذاك، وهو ما فعلته جهات عديدة عبر قرن كامل من الحياة السياسية العربية الحديثة.

تبني النضال ضد عوائق الانتقال إلى الديموقراطية العربية سيفتح الباب، حكماً ومنطقياً وضرورة، للحديث عن أي ديموقراطية عربية يريدها الشعب العربي.

