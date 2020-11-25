دبلوماسية اللقاحات وقمة العشرين

آراء

انعقدت قمة العشرين في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية وسط تحديات ربما لم يشهدها العالم من قبل، كورونا قاب قوسين أو أدنى مما يمكن أن نطلق عليه رغم الموجة الثانية بـ«الزوال المؤقت»، حيث شيطنة اللقاحات المحتملة، وحيث طنين العلاجات الناجعة التي وحسب روايات متضاربة منحت ترامب شفاءً عاجلًا من الفيروس اللعين.

قاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة الأغنى والأقدر في العالم بمنتهى الحكمة والتألق، وبدا وكأنه يرسي مكارم أخلاق حميدة والعالم يواجه جائحة كورونا وهي في رمقها الأخير.

المنافسة الشرسة بين الشركات العملاقة والدول من ورائها والسياسات الخبيثة من أمامها جميعها دفعت الملك سلمان إلى وضع إنسانية اللقاحات فوق كل اعتبار، وإلى ضمان وصوله إلى أمة البشر جمعاء، من دون تفرقة أو استثناء.

رغم القمة التي انعقدت «أونلاين» لأول مرة في تاريخها، ورغم استثنائية المرحلة العصيبة التي يعيشها العالم الآن، اقتصاديًا في المقام الأول، إلا أن أعباء التعاطي مع الملفات كانت واضحة كالشمس، والجميع يحاول عصر البرتقالة حتى آخرها، ربما يخرج منها مزيد من الماء، وقليل من الأمل في علاج مديونيات عالمية تزيد على 277 تريليون دولار، وحزمة إنقاذ من الدول الثرية لا تقل عن 11 تريليون دولار، كل هذه الأرقام كانت أمام قمة العشرين، وأكثر منها كان من بين قصاصات لم تهملها اجتماعات جانبية، ولا مشاورات ثنائية حيث كان كل شيء عن بُعد، وكل شيء أمام الشاشات معبرًا عن حقيقة من دون رتوش، أو دون خطوط حمراء.

الدول التي امتلكت حق السبق في اكتشاف لقاحات كورونا، كانت حاضرة في القمة، «الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، روسيا، ألمانيا، اليابان»، لم تخف أيًا منها سرًا علميًا عن الدنيا، ولم تتردد في إعلان توقيت طرحها للقاح المباح مع مطلع ديسمبر القادم، لكنها اختلفت فيما بينها عن الاستحقاقات، على الدول الأولى بالرعاية، وعن تلك التي امتلكت حق الملكية الفكرية، بل وعن دبلوماسية الاستخدام الأمثل بل والتوزيع الأشمل للقاح على دولة «ما» قبل دولة أخرى قد تكون خارج حسابات المعادلة الدبلوماسية الصعبة.

الملك سلمان بن عبدالعزيز قطع الطريق في كلماته خلال 48 ساعة أمام قمة العشرين على التصنيف الدبلوماسي العادل للقاحات مؤكدًا أنه حق إنساني لابد أن يصل إلى كل إنسان على وجه الأرض من دون أي تمييز، موضحًا أن الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية والذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإنعاش المنظمة منذ بدء الجائحة لهو دليل واضح على شمولية الرؤية وعدالة النظرة تجاه دول قد لا تستطيع الحصول على اللقاح بسهولة، ومن ثم فإن المخاطر المحدقة على البشرية من جراء الجائحة قد تظل محدقة لو لم يذهب اللقاح بمنتهى الرشاقة والعدالة والشفافية إلى كل بقاع الأرض مهما كانت القدرة المالية تمثل عائقًا، أو الأدوار السياسية محددة لمعالم طريق أشبه بحق يُراد به باطل.

قمة العشرين جاءت هذه المرة لتعالج تداعيات، وتضمد جراحًا، وتنقذ أبجديات، أهمها أن «كورونا» يجب أن تُوحد العالم، وأن صراع الامبراطوريات السياسية والهيمنة العلمية على مقدرات الكون آن لها أن تنحى جانبًا حيث المتطلبات تفوق الاطماع، والحاجات تسبق الإمكانات.

قمة العشرين، حرب اللقاحات، المناخ، المديونية، جميعها ملفات فوق العادة أطاحت ببؤر التوتر حول العالم، واستبقت الأحداث المترامية هنا وهناك، ما يحدث في ناغورني كاراباخ وتصرف تركيا عبر القوقاز وفي شرق المتوسط، وصولًا إلى طرابلس الغرب في ليبيا، كل ذلك كان فوق المناضد، وكل ذلك كان تحت إمرة زعماء أثرياء العالم، لكن أولويات المرحلة كانت تقضي أن نبدأ بالأهم، كورونا، ثم كورونا، ثم كورونا، أما القضايا الأخرى العالقة، أما المسائل محل الجدل والشقاق، وأما الضرورات التي مازالت تبيح المحظورات فإنها ستظل على رف المناكفات الدولية حتى إشعار آخر وربما إلى أجل غير مسمى.

