«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».. يا نواب

آراء

غريب وعجيب أمر بعض نواب مجلس الأمة السابقين والمرشحين للانتخابات المقبلة بعضهم يعتب وينتقد أداء رئيس المجلس وأن أداءه كرئيس عامل مهم وأساسي ومؤثر في سوء أداء المجلس، وآخرون ينتقدون الوزراء وبعض رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية بتعيينهم عشرات المستشارين الوافدين برواتب خيالية وبعضهم يطالب وهو خارج المجلس بايجاد حلول لبعض القضايا الشعبية كاسقاط القروض وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكذلك تعديل النظام الانتخابي والذي يراه البعض يفتقد العدالة في تقسيم الدوائر وعدد الناخبين في كل دائرة؛ والسؤال الذي يبحث عن اجابة واضحة وصريحة أين انتم من كل هذه المطالب عندما كنتم نوابا وأضعتم الوقت بالصراعات الشخصية وتصفية الحسابات ومناقشة قوانين ليس لها أي طعم أو لون؟ بل وأقررتم بعض القوانين التي لا تخدم المواطن وكانت ناقصة أو كما تريدها الحكومة، وأما بخصوص نواب المجلس الماضي والمرشحين حاليا فهل سوء ادائكم بسبب اداء الرئيس؟ واخفاقات مجلسكم بسبب ادارة الرئيس؟ أعتقد لا يوجد عاقل يصدق هذه المقولات فأغلبكم أشاد بأداء رئيس المجلس لسنوات، وآخرون قالوا إنه الرئيس الأفضل بين كل رؤساء مجالس الأمة، والآن يتهمه بعضكم بأنه سبب في فشل أداء مجلسكم.

الكرة الآن في ملعب الناخبين فعليهم أن يجيدوا الاختيار ويعرفوا من هو معهم ومع مصالحهم ومن هو عكس ذلك، وأعتقد أن أغلبهم عانى من أداء المجلس الماضي، لذلك أقول: احسنوا الاختيارمن أجل الكويت وأهلها، ولايلدغ المؤمن من جحرمرتين.

وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدعو الله ان يزيل عنا وعن العالم هذا الوباء.

