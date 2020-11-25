الاقتصاد السليم

آراء

يوصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانياً يتم فيها تبادل للسلع والخدمات وفقاً للعرض والطلب، هناك عدد من الطرق لقياس الأداء أو النشاط الاقتصادي لاقتصاد ما، ومنها:

الإنفاق الاستهلاكي.

سعر الصرف.

الناتج المحلي الإجمالي.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

الناتج القومي الإجمالي.

سوق الأوراق المالية أو البورصة.

سعر الفائدة.

الدين الوطني.

معدل التضخم.

البطالة.

الميزان التجاري.

ومقومات الاقتصاد تكون بمدى الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والصناعة المحلية ومؤشر الأسعار للمستهلك والتوظيف والحد من البطالة والموارد الطبيعية علاوة على القدرة الشرائية والبيع بالتجزئة، والاقتصاد في بلدنا يعتبر أحد أهم الاقتصادات بالشرق الأوسط والاقليمية، كما تعتبر الكويت من الدول الكبيرة المصدرة للنفط بالعالم.

وقد أوضح الكثير من رجال ومختصي الاقتصاد خطورة الوضع الاقتصادي للكويت في ظل الاعتماد الكلي على النفط فقط كمورد رئيس للدخل، لما يشكل ذلك من تهديد كبير على مستقبل الأجيال المقبلة، ولكن ماهو الحل الأمثل الذي يضمن عدم تأثر الاقتصاد الكويتي بالمستقبل؟!

إن التنويع الاقتصادي هو الحل الأمثل للمحافظة على اقتصاد قوي متماسك يستطيع مواجهة متقلبات الظروف المحيطة، وهي أن يتم خلق قطاعات جديدة مولدة للدخل بحيث ينخفض الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية ما سيؤدي إلى رفع معدلات النمو في الأجل الطويل، ولأجل ذلك يجب على الحكومة بالتنسيق مع مجلس الأمة المسارعة في دراسة عملية التنويع الاقتصادي بحيث تكون الدراسة منطقية وذات مراحل تبدأ من إعادة دراسة زيادة رسوم أملاك الدولة ويتبعها اصدار قوانين تلزم القطاع الخاص بجميع أنواعه بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديه مع التشدد بأن تكون عمالة فعالة وليست عمالة هامشية في أغلبها، حتى يكون القطاع الخاص على قدر من الانتاجية بفضل عمالته الوطنية، ومن ثم يتم تقييم هذه الدراسة لتحديد مدى فاعليتها من عدمها حتى تبدأ المراحل الأخرى من التوسع في التنويع الاقتصادي.

