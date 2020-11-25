حارس البوابة الإعلامية

آراء

من أهم القيم المجتمعية قيمة البعد الاخلاقي حسب رأيي، لأن له تأثيرا على حياة الناس، ومن هنا أود التطرق الى أهمية دور الاعلام التواصلي أو مايسمى بالاعلام الجديد الذي ملأ عالمنا بالمعلومات والأخبار المتسارعة في كل مكان، حيث أصبحت الوسائل المتعددة في المواقع الاعلامية بمثابة رسالة انسانية واجتماعية مهمة في حياتنا اليومية ولها تأثير وانعكاس واضح على الجمهور، ولذلك يجب أن نحرص وندرك مدى أهميتها، ويمكن القول انه اذا أحسن استخدام الحقل الاعلامي التواصلي بشكل فعال وايجابي فيمكن النهوض بجيل مبدع وقادر على مواجهة تحديات الحاضر والمشاركة في صنع مستقبل زاهر، ومن الضروري تسليط الضوء على تأثير الاعلام غير التقليدي (السوشيال ميديا) وماهية الاستفادة من هذه العلوم والتقنيات الموجودة في عالمنا ومن ثم تصديره للمجتمع بكل شرائحه وفئاته المختلفة بغية ايصال الهدف المنشود الذي يحقق حياة مجتمعية متميزة، وهنا نؤكد أن هناك وسائل تواصل مفيدة تطرح القضايا المجتمعية وتسعى لمعالجتها من خلال التوعية والارشاد والحلول السليمة، وبالمقابل نرى أن هناك وسائل تواصلية ليست لها معايير أخلاقية ولا تخدم المجتمع بل تعمل على ذوبان القيمة الأخلاقية والأدبية. فالمسار الصحيح يجب أن يكون في نقل الحقيقة في المادة الاعلامية في التواصل التفاعلي وتنوير المجتمع وتعزيز قيمه من خلال التحقق من مصدر المعلومة وفلترة الخبر من السلبيات والشوائب وتغذيته بالايجابية عبر انتقاء جودة الكلمة أو الصورة. وهنا نستذكر نظرية حارس البوابة الاعلامية الذي طورها عالم النفس النمساوي كيرت لوين اذ يرى أنه على طول الرحلة التي تقطعها المادة الاعلامية حتى تصل الى الجمهور المستهدف. إذ إن الرسالة الاعلامية يجب ان تمر بمراحل عدة ومتسلسلة وهي تنتقل من المصدر حتى تصل الى المتلقي والمجتمع بكل صدق ووضوح وشفافية. لقد تسببت جائحة «كورونا» في العديد من الأزمات المختلفة لاسيما الاجتماعية وعندما اجتاحت الجائحة العالم بأسره تركت لنا الكثير من التساؤلات الافتراضية ولو لم تكن هناك وسائل تواصلية متعددة فكيف سيكون الوضع التواصلي؟ وبفضل تلك التقنيات الفنية تعايش المجتمع عن طريق البعد بسبب الواقع الجديد الذي فرض قواعده على الجميع، إن توثيق هذه المرحلة المهمة من تاريخنا المعاصر يعتبر مسؤولية مجتمعية لتكون مرجعا لنا لنستخلص الدروس والعبر لتصبح واقعا معيشيا مع ذواتنا من أجل تغيير سلوكنا وتصرفاتنا نحو الأفضل، وللتكنولوجيا دور كبير في ابراز دور برامج التواصل الاجتماعي أثناء أزمة (كوفيد- 19) فدخلت الوسائل الاعلامية المتعددة شريكا استراتيجيا مع المنظومة الاعلامية فكان لها تأثير بالغ على المجتمع عبر بث الأخبار المتلاحقة والفيديوهات التوعوية الهادفة وعقد المؤتمرات، والندوات، والاجتماعات وغيرها.. ومن زاوية أخرى شاهدنا بعض الوسائل التواصلية التي أصبحت قنوات تلفزيونية ومنها ماهو ترفيهي وتوعوي وثقافي عن طريق اجراء لقاءات متنوعة ومباشرة مع ضيوف متخصصين في شتى المجالات المختلفة، وعلى الافراد لعب دور حيوي أسوة بالوسائل التواصلية المتعددة لتعزيز وتكريس مفهوم العمل السيولوجي عبر فضاء «الإعلام غير التقليدي»، بالاعتماد على النظرية العلمية «حارس البوابة الاعلامية» فليس كل مايسمع يقال او كل مايكتب يصدق طالما لم يتم التأكد من مصدره، فالمبادئ ثابتة لاتتغير بتغير الكلمة، والناس الآن أصبحوا أكثر وعيا وادراكا ويمكنهم فرز ما هو جيد وما هو سيئ، لذلك يمكن لكل فرد ناجح أن يصبح رجل اعلام وناقدا وموجها ايجابيا كونه يملك بيده وسيلة تواصلية اعلامية يقوم بتسخيرها لخدمة الانسان والمجتمع.

يوسف شلاش البريك

إعلامي متخصص في الخطاب التنموي

Yoseffkw@hotmail.com

