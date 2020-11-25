29 مليار دولار فاتورة «كورونا» الاقتصادية على الكويت

مال وأعمال

«كورونا كبدت الكويت خسائر فادحة»، هذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ «النهار» التي قدرت حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد بحدود تلامس 9 مليارات دينار(29 مليار دولار تقريباً) في 8 أشهر خلال الفترة الممتدة من أبريل وحتى نوفمبر من العام الحالي 2020، بسبب تداعيات كورونا السلبية على الإيرادات النفطية وشركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الى أن الاقتصاد العالمي عانى تراجعاً حاداً في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، بسبب حالات الحظر الجزئي والإغلاق الكلي والذي ترتب تراجع الاستهلاك العالمي من النفط الخام ومشتقاته كالبنزين والديزل والسولار وغيرها من المشتقات التي تعد عصب الإيرادات في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدرت المصادر مقدار الايرادات النفطية الضائعة على الاقتصاد الكويتي بسبب فيروس كورونا بحدود 5 مليارات دينار(16 مليار دولار تقريباً)، مضيفة أن التزام الكويت بقرارات منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، الأمر الذي جعل الكويت تخفض انتاجها النفطي من 2.7 ملايين برميل يومياً إلى 2.5 مليون في تقديرات ميزانية 2020/2021.

وتابعت المصادر حديثها بالقول، إن القطاع الخاص في جميع القطاعات تضرر بشكل كبير للغاية بسبب تداعيات الأزمة خاصة : قطاعات الفندقة والضيافة والسياحة والسفر والصالونات والمعاهد الصحية والمطاعم، ناهيك عن قطاعات الشحن وغيرها من القطاعات التي تضررت بشكل كبير بسبب الحظر الجزئي والكلي الذي انتهجته كورونا في التعامل مع تداعيات الأزمة.

وبينت المصادر أن التقديرات تشير إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار تقريباً) خسائر القطاع الخاص خلال 8 أشهر المنتهية من العام المالي الحالي 2020/2021.

وأشارت المصادر أن نزيف خسائر القطاع الخاص دفع الشركات إلى تفنيش آلاف الموظفين وأدت إلى إغلاق العديد من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسبب تراجع الإيرادات وغياب القدرة على مواجهة التراجعات الحادة للسيولة.

واستدركت بالقول : دفع تراجع الإيرادات النفطية إلى مستويات 40 دولاراً لبرميل النفط التقارير الدولية المتخصصة إلى تقدير عجز الميزانية بحدود تصل إلى 14 مليار دينار، بعد تعديلات الحكومة على ميزانية 2020/2021 مستويات سعر الأساس لبرميل النفط في الميزانية عند 30 دولاراً للبرميل، الأمر الذي دفع لتوسيع فجوة العجز في الميزانية إلى مستويات بحدود 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى الحكومة في الآونة الأخيرة لوقف التراجع الحاد في سيولة الاحتياطي العام للدولة والذي شارف على النضوب عبر عدد من الآليات أبرزها:

? تعديلات قانون صندوق الأجيال القادمة والذي وفر لميزانية الدولة قرابة 3.8 مليارات دينار لعامي 2018/2019 و2019/2020.

? مناقلة للأصول السائلة من صندوق الاحتياطي إلى صندوق الأجيال بحدود 2.1 مليار دينار.

? خفض الإنفاق العام في الميزانية المعدلة من مستويات 23 مليار دينار إلى 21.5 ملياراً،ما حقق وفراً قدره 1.5 مليار دينار

? ضبط مواطن الهدر في النفقات التي كانت الميزانية السابقة تعاني منها خاصة بند الضيافة ومهام السفر الخارجية والتدريب، مع التأكيد على غياب تنفيذ المشاريع القائمة.

وعلى الرغم من جميع التحديات والجهود المبذولة لتعزيز المصدات المالية للميزانية، إلا أن مرسوم الضرورة لإقرار قانون الدين العام بقيمة 20 ملياراً، بات مطلباً ملحاً مع استمرار سيناريوهات تراجعات النفط التي لا يدخل من إيراداتها للميزانية سوى 35 دولاراً للبرميل بعد خصم التكاليف من متوسط السعر الحالي البالغ 40 دولاراً للبرميل.

