الأوبئة تدفع العالم نحو العملات الرقمية

مال وأعمال

بلغت بتكوين 19 ألف دولار، للمرة الأولى في ثلاث سنوات تقريبا، وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.

وزادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم حوالي 160% من هذا العام بدعم من طلب على الأصول مرتفعة المخاطر وسط إجراءات تحفيز مالي ونقدي غير مسبوقة وإقبال على الأصول التي تعتبر مقاومة للتضخم وتوقعات بأن العملات المشفرة ستحظى بقبول واسع النطاق. وربحت بتكوين أكثر من 37 بالمئة في نوفمبر وحده.

وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها النظام المالي العالمي حالياً من تحول جذري بسبب انتشار فيروس كورونا ورفع تصنيف هذا الوباء إلى «جائحة» من قبل منظمة الصحة العالمية، وتزامناً مع تراجع أسعار الخام لمستويات متدنية، ومع اتخاذ الحكومات في شتى أنحاء العالم إجراءات لمحاولة الحد من انتشار الفيروس واحتوائه وإغلاق بعض الدول لحدودها، نجدها جميعاً مؤشرات تصب نحو بداية لركود اقتصادي شديد.

إن انتشار فيروس كورونا سرع من بداية الانهيار الاقتصادي، والذي من شأنه قد يسمح بتغيرات اقتصادية على مستوى العالم حيث أن العالم لم ينسى بعد حينما بدأت مؤشرات الحرب التجارية والتي ليست ببعيدة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، ما اسهم في ارتفاع بأسعار العملات الرقمية كالـ(بتكوين) حيث توجه المستثمرون الذين قد يخشون من قيمة الدولار الأميركي أو اليوان عن البحث على عملة ذات ملاذ آمن فكان التوجه من قبلهم نحو عملة الـ(بتكوين) والعملات الرقمية المشفرة بشكل عام.

وعموما تشهد العملات الرقمية كالـ«البتكوين، إيثريوم، لايتكوين، والريبل» وغيرها من العملات اقبال شديد، فعادةً ما تكون الأوبئة والحروب الاقتصادية بيئة خصبة للإقبال على مثل هذه العملات بحيث يلجأ اليها البعض في مثل هذه الظروف.

ولاشك ان فرصة دخول عملة رقمية مغطاة بسلة عملات وتحت إشراف ورقابة جهات حكومية سوف يعزز الفرص بحيث سوف تكتسب هذه العملة الثقة والقبول الواسع، خاصةً أن الصين وبعد أن بدأت بالسيطرة على الجائحة التي كانت نقطة بداية انتشارها للعالم من أحد مقاطعاتها، وأنه يوجد توجه سابق نحو إصدار عملة رقمية رسمية مغطاة ويمكن تتبعها عن طريق محفظة إلكترونية لتتبع جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب، والتي قد تُعد فكرة جيدة ستحمي أموال الأفراد، فهل سوف نشهد تطبيق هذه الفكرة على عملات رقمية بالعالم.

