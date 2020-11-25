«لوك أويل»: 50 دولاراً لبرميل النفط سعر معقول

مال وأعمال

أشار نائب رئيس «لوك أويل» الروسية ليونيد فيدون، عن أسوأ سيناريو تتوقعه الشركة في سوق النفط العالمية. ويأتي ذلك في وقت أثرت فيه أزمة «كورونا» على الطلب العالمي.

وقال المسؤول في «لوك أويل»، بحسب روسيا اليوم: «نفترض أن السيناريو الأسوأ هو 40 دولارا، لكن من الناحية الموضوعية فإن سعر 50 دولارا للبرميل سعر معقول».

وأشار إلى أن سعر 40 دولارا للبرميل يعني أن إمكانية زيادة الضرائب في قطاع صناعة النفط قد استنفدت. وأضاف، أنه من أجل الحفاظ على إنتاج النفط حتى عند سعر منخفض مثل 40 دولارا للبرميل يجب الاستثمار في التكنولوجيا وإنفاق الكثير من المال.

وتعد «لوك أويل» واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، حيث تمثل أكثر من 2 % من إنتاج النفط العالمي وحوالي 1 % من احتياطيات الخام المؤكدة. وتعد الشركة الثانية في روسيا من حيث إنتاج النفط.

