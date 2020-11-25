بوخمسين: «KIB» يستثمر في كوادره البشرية الطموحة

مال وأعمال

في إطار جهوده المتواصلة والهادفة للاستثمار في كوادره البشرية المتميزة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً عن تعيين اثنين من موظفيه ذوي الخبرة والكفاءة العالية في منصب مدير عام، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي.

ولقد قام «KIB» بتعيين جاسم عبدالله العبدالهادي في منصب المدير العام للإدارة العقارية، بعد أن شغل منصب مساعد مدير عام والمدير العام بالوكالة للإدارة العقارية، وأشرف على المهام الاستراتيجية والتشغيلية في الإدارة العقارية، كما قام بقيادة فريقه لإيجاد الحلول المصرفية المبتكرة التي تلائم احتياجات العملاء وتلبي متطلباتهم. كما قام البنك بتعيين محمد خديري في منصب المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى، حيث كان يشغل منصب نائب مدير عام والمدير العام بالوكالة لتلك الإدارة، ولعب دوراً رئيسياً في تطوير أنشطة الأعمال المصرفية للبنك على الصعيدين المحلي والدولي وساهم في تدعيم جهوده على قيادة وترتيب عمليات تمويل مهمة.

وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «KIB»، رائد جواد بوخمسين، بجهود كل من العبدالهادي وخديري، كما أثنى على المسيرة المهنية المشرفة لكل منهما، متمنياً لهما التوفيق في منصبيهما الجديدين.

وأعرب عن ثقته التامة بقدرتهما على الاستمرار في المساهمة وبشكل فعال في تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك.

كما أضاف بوخمسين: «نفتخر في «KIB» بكوادرنا البشرية المتميزة التي تكرس جهودها لخدمة عملائنا وتحقيق أهداف البنك. كما أننا نركز بشكل كبير على الاستثمار بقدرات ومواهب مواردنا البشرية الطموحة، ونحرص على توفير الدورات التدريبية المكثفة التي تضمن تعزيز أدائهم المهني إلى جانب ترقيتهم لشغل المناصب الإدارية العليا بما يتناسب مع خبرتهم وقدراتهم إيماناً منا بأهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».

يذكر أن العبدالهادي انضم لفريق عمل KIB في عام 1997، حيث أمضى مسيرته المهنية بأكملها مع البنك وتدرج في المناصب القيادية وهو يتمتع بخبرة ائتمانية واسعة في تمويل الشركات والتمويل العقاري، ولقد شارك من خلال عضويته في فريق الإدارة التنفيذية للبنك، وعلى مدى سنوات عديدة في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، كما أسهم بشكل فعال في تطبيق المنظومة المتكاملة للإدارة العقارية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات العقارية المتخصصة، كخدمات التمويل العقاري والاستشارات العقارية والتقييم العقاري وإدارة أملاك الغير.

هذا بينما انضم خديري للعمل ضمن فريق الإدارة التنفيذية للبنك في عام 2016 ليشغل منصب نائب المدير العام للإدارة المصرفية التجارية ورئيس الإدارة المصرفية الدولية، وهو يمتلك أكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عمل لدى مؤسسات مالية دولية رائدة مثل سالومون سميث بارني، سيتي بنك وباركليز. كما عمل قبل انضمامه إلى KIB لدى إتش أس بي سي – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، وتولى مجموعة من المناصب القيادية كان آخرها الرئيس الإقليمي للإقراض وإدارة العمليات التجارية وإدارة المحافظ التمويلية.

