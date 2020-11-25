«برقان»: ضبط التكاليف في الربع الثالث

مال وأعمال

قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي في الكويت، رائد الهقهق، إن البنك نجح في ضبط التكاليف خلال الربع الثالث من العام الحالي من خلال تقليل تكاليف التشغيل إلى 22 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار بالربع الثاني من 2020.

وأضاف الهقهق، خلال مؤتمر المحللين الذي عقده البنك، أن نسبة السيولة في «برقان» بلغت 134% متجاوزة المعدل المطلوب 80%، كما سجل معدل كفاية رأس المال الإجمالي 16% وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب. وسجلت حقوق المساهمين نسبة جيدة عند 10.7% فوق الحد الأدنى أيضاً.

علاوة على ذلك، بحسب الهقهق، هناك أيضاً انخفاض جيد في نسبة الكلفة إلى الدخل إلى 49%، تقريباً خفض بمقدار 10%.

وبالنسبة للإيرادات، أوضح الهقهق أنها ارتفعت من 47 مليون دينار إلى 57 مليون دينار. كما شهد صافي الدخل ارتفاعاً من 6 ملايين إلى 10 ملايين دينار خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.

وبين أن الإيرادات من غير الفوائد ارتفعت خلال الربعين من 15 إلى 23 مليون دينار، كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد من 32 إلى 34 مليون دينار.

وأوضح أن صافي هامش الفوائد يعود بواقع 10 نقاط أساسية بشكل رئيسي إلى انخفاض كلفة الأموال، وتُعزى الزيادة في الإيرادات من غير الفوائد إلى زيادة أنشطة التمويل التجاري، وهي في الغالب خطابات الاعتماد وآخر عمليات بيع.

وأكد الهقهق أن الكويت استمرت في كونها تمثل أكبر جزء لدى البنك من حيث العمليات الدولية بإجمالي قروض 74% ومساهمة في صافي الدخل بنحو 84%.

وفيما يتعلق بالمخصصات، قال إن هناك انخفاضاً في هذا الجانب من 12 مليون دينار إلى 7.5 ملايين دينار، والتي يعود 7 ملايين دينار منها إلى الجانب الاحترازي.

وبالنظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسة للبنك في الكويت، أوضح الهقهق أن صافي هامش الربح من الفوائد سجل زيادة من الربع الثاني إلى الثالث من 1.4% إلى 1.6%، كما انخفضت تكاليف الائتمان من 1.4% إلى 0.9%؛ مع الأخذ في الاعتبار أن الأخير تأثر بشكل كبير بالمخصصات الاحترازية.

