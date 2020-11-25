«الدراسات المصرفية» كرَّم خريجي المجموعة الثانية لبرنامج «قادة الأمن السيبراني»

مال وأعمال

تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د. محمد الهاشل، قام المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية أ.د. يعقوب الرفاعي بتكريم خريجي برنامج «قادة الأمن السيبراني» – المجموعة الثانية – وذلك يوم 23 نوفمبر 2020، في مقر المعهد، حيث شارك في البرنامج نُخبة من الكويتيين المتخصصين والعاملين في مجال أمن المعلومات وحماية الشبكات من: بنك الكويت المركزي، بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك الخليج، بنك برقان، البنك التجاري الكويتي، بنك بوبيان، والبنك الأهلي، البنك الأهلي المتحد، بنك وربة، كما شارك في هذا البرنامج مجموعة من العاملين في مؤسسات مختلفة مثل: وزارة الخارجية، وزارة التعليم العالي، ديوان المحاسبة، وزارة الأشغال، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة نفط الكويت، وشركة زين للاتصالات. بالإضافة لمشارك واحد بصفة شخصية.

وبرنامج «قادة الأمن السيبراني» هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويُشرف على تنفيذه معهد الدراسات المصرفية، وذلك بهدف تأسيس جيل من القادة المحترفين والفنيين القادرين على تطوير البرامج المناسبة لحماية أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي في الكويت، وفق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المستخدمة في مجال أمن المعلومات، والعمل على تطوير الكوادر الوطنية لتكون قادرة على العمل بحرفية عالية. حيث تم تدريب المشاركين وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مما ساهم في رفع كفاءتهم الإنتاجية وتطوير قدراتهم العملية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن د. محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية قد أعلن عن إطلاق هذا البرنامج في 16 ديسمبر 2018، وذلك ضمن إطار استراتيجية بنك الكويت المركزي لتنمية الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وبناء القدرات الفنية في مجال أمن وتقنية المعلومات.

وقد قام المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية أ.د. يعقوب الرفاعي بلقاء الخريجين وتوزيع الشهادات عليهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

