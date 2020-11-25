نمو كبير للاقتصاد الألماني في الربع الثالث

مال وأعمال

حقق الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي نمواً كبيرا بنسبة 8?5 في المئة مقارنة بالربع الذي سبقه متجاهلا تبعات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال مكتب الاحصاءات الألماني الاتحادي في تقرير من مقره بمدينة (فيسبادن) جنوب وسط ألمانيا ان النمو الذي حققه اكبر اقتصاد في اوروبا بين يوليو وسبتمبر الماضيين عوض الخسائر التي مني بها في فترة الاغلاق الاولى في بداية العام الحالي. وعزا المكتب هذا الارتفاع الكبير قبل كل شيء للانتعاش الذي حققه قطاع الاستهلاك بنسبة 10?8 في المئة مقارنة بالربع السابق وايضا لارتفاع ارقام قطاع التصدير بنسبة 18?1 في المئة. ووفق المكتب ذاته فإن الاغلاق وتوقف سلاسل الانتاج والتصدير في الفترة الممتدة بين مارس ويونيو الماضيين كان سببا في انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 9?8 في المئة مقارنة بالاشهر القليلة التي سبقت مرحلة الاغلاق.

