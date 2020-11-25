6.6 ملايين دينار أرباح «التعليمية»

مال وأعمال

أعلنت شركة المجموعة التعليمية القابضة تحقيق أرباح الفترة 6.64 ملايين دينار (21.77 مليون دولار)، بالعام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020 مقابل أرباح العام الماضي البالغة 7.75 ملايين دينار (25.41 مليون دولار) بتراجع.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض الإيرادات في إحدى الشركات التابعة وذلك نتيجة قرار وزاري رقم (2020/87) بشأن إعادة تنظيم الرسوم الدراسية المُقررة على طلاب المدارس الخاصة العربية (الأهلية والنموذجية) للعام الدراسي 2020/2019.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.47 مليون دينار بالربع الرابع المنتهي في 31 أغسطس الماضي، مقابل أرباح بنحو 1.7 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بانخفاض نسبته 13.8%.

كما أظهرت البيانات تسجيل الشركة أرباحاً بقيمة 5.16 ملايين دينار للتسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2020، مقارنة بربح قدره 6.05 ملايين دينار لنفس الفترة من عام 2019، بتراجع نسبته 14.7%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 24.53 مليون دينار إلى 15 مليون دينار، وبقيمة قدرها 9.53 ملايين دينار وبنسبة خفض تبلغ 38.85%، وذلك عن طريق إلغاء عدد 95.3 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس، مع سداد القيمة الاسمية للسهم نقداً.

