800 مليون دينار مكاسب البورصة في 7 جلسات

مال وأعمال

واصلت البورصة مسيرة الصعود الجماعي مع نمو كبير للسيولة وأحجام التداول مع تواصل عمليات التدوير على الاسهم القيادية وذلك بسب عدة عوامل في مقدمتها:

1- مع اقتراب العد التنازلي للترقية للبورصة ضمن الاسواق الناشئة وسعي المحافظ والصناديق لتجميع اكبر عدد من الاسهم المدرجة في مؤشر «مورغان ستانلي».

2- الصعود الجماعي للاسواق العالمية لاعلى مستوياتها.

3- التقارير الايجابية بشأن لقاح فيروس (كوفيد- 19) وأنباء عن لقاح واعد ثالث لـ «كورونا».

4- تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.

5- بلوغ أسعار خام بالنفط أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي في اسرع تعاف للطلب على النفط.

وارتفعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بقيمة 41 مليون دينار وبنحو 0.12 في المئة لترتفع من 32.324 مليار دينار إلى 32.365 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنسبة 0.12 في المئة وبقيمة 30 مليون دينار لترتفع من 24.158 مليار دينار إلى 24.188 مليار دينار، كما صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيس بنسبة 0.13 في المئة وبقيمة 11 مليون دينار لتستقر عند مستوى 8.176 مليارات دينار. وصعدت البورصة بشكل جماعي في مستهل الجلسة عدا مؤشر الرئيس 50 المتراجع بنسبة 0.05 في المئة، في المقابل صعد مؤشرها العام 0.05 في المئة، وصعد السوق الأول 0.06 في المئة، وسجل الرئيس نمواً بنسبة 0.02 في المئة، وبلغت أحجام التداول نحو 45.3 مليون سهم في أول نصف ساعة بداية الجلسة، وذلك بتنفيذ 3.18 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 19.6 مليون دينار. وبذلك تكون البورصة قد واصلت تحقيق المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، حيث تمكنت من زيادة قيمتها السوقية بنحو 800 مليون دينار خلال تلك الجلسات، ويأتي ذلك مع زيادة الروح الإيجابية لدى المتداولين مع اقتراب الترقية وانضمام بورصة الكويت إلى مؤشر المؤسسة الخاص بالأسواق الناشئة.

