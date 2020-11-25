الخشتي: «ZINC» من حاضنات مبادرات رواد الأعمال الرائدة

مال وأعمال

شاركت زين في المؤتمر الافتراضي العالمي لدعم منظومة الابتكار والابداع وريادة الأعمال لعام 2020، والذي نظمته شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 19 – 20 نوفمبر تحت رعاية وزير المالية براك الشيتان.

وأفادت الشركة في بيان صحافي أن أعمال المؤتمر شهدت مشاركة أكثر من 80 من الخبراء والممارسين العالميين وممثلي الحكومات والعلماء والأكاديميين والمؤسسات التمويلية لتبادل أفضل التطبيقات العملية الناجحة والرؤية المستقبلية المتعلقة بالابتكار والادارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأكدت زين أن فعاليات المؤتمر كانت فرصة لاستعراض توجهاتها المستقبلية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، والتي تتماشى مع خطط الدولة ورؤية «كويت جديدة»، حيث ركزت الجلسات الفكرية والنقاشية على تعزيز مناخ الابتكار والابداع وريادة الأعمال عبر تطوير الهياكل الأساسية والأسس المؤسسية لخلق بيئة الابتكار والابداع وريادة الأعمال، كما نادى المشاركون بضرورة اشراك المجتمع المحلي في الأنشطة الابتكارية والابداعية وأنشطة ريادة الأعمال، ودعم مجتمعات الممارسين وأصحاب المهن من خلال استدامة النمو الذكي، والمناطق الذكية عبر التكنولوجيا والتعاون والتعليم وغير ذلك من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال مشاركته في المؤتمر كمتحدث رئيسي، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي:

« تشرفني المشاركة في هذا الحدث الذي يجمع كوكبة من القادة والخبراء والأكاديميين في مختلف المجالات والتخصصات، فمن المؤكد أن الحوارات والأفكار التي ستطرحها جلسات المؤتمر ستقدم صورة واضحة لسمات هذه المرحلة التي تسعى فيها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الى تجهيز هياكلها الادارية والتشغيلية للاندماج مع الموجة التكنولوجية والتوجهات الجديدة لقطاعات الأعمال».

وأضاف الخشتي قائلاً: «نعلم جميعاً أن الابتكار من المصطلحات التي لاقت انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة، ليس لأن هذا المصطلح لا يحمل معه فرص عمل وخلق أسواق جديدة، بل لأنه يسهم في خطط التنمية المستدامة، وهو ما دعا الدول والمؤسسات الكبرى الى تسخير الابتكار كوسيلة لتعزيز مكانة وتنافسية أسواقها».

وتابع قائلاً: «لذلك، سعت العديد من الحكومات - ومنها حكومة دولة الكويت - الى تهيئة المناخ أمام مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها مزودة للابتكار، فاذا كنا بحاجة الى أكثر من مجرد أفكار أو رؤية كي نصنع المستقبل، ففي هذا الحالة يتحتم علينا أن نسهم في نشر ثقافة الابتكار في بيئة الأعمال».

وبين الخشتي أن التجارب الناجحة تكشف في مجالات تقنية المعلومات أن الاستثمارات المبكرة تجعل من الأسهل تبرير كل استثمار لاحقاً، فان لم تقم بالمراهنة الأولى، فسيكون من الصعب أن تواكب الأحداث اللاحقة، فالشركات الكبيرة أدركت الآن في ظل هذه التحولات، أنها بحاجة الى الاهتمام بالنماذج الفكرية الحاكمة لبيئة العمل.

وأوضح الخشتي بقوله: «من هنا يأتي التغيير والتجاوب مع الابتكار، فالابتكار هو العنوان الجديد لرحلة نمو المجتمعات، وحيث إن مجتمعنا الكويتي من المجتمعات الشابة، اذ تشكل شريحة الشباب الحصة الأكبر فيه (يمثلون نحو 72% من المجتمع)، ولأن هؤلاء الشباب لديهم أفكار ورؤى وتطلعات، فبالتأكيد أن هذه الأفكار التي تدور في أذهانهم بحاجة الى التنفيذ، لذلك نعتقد أن الشباب بحاجة لمؤسسات تؤمن بقدراتهم وتساعدهم في تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع».

وبين الخشتي: «نؤمن بأن الأفكار المبتكرة تحتاج الى رعاية حتى تحقق أهدافها، لذلك بادرت ادارة الشركة بدعوة الموظفين ممن لديهم أفكار مميزة للتقدم بها لتقييمها، وبالفعل استقبلت الشركة عشرات الأفكار، واختارت أفكاراً لدعمها ورعايتها، ولدينا الآن مركز زين للابداع كحاضن لهذه الأفكار، حيث المناخ الصحي، والبيئة المواتية لتنمية هذه الأفكار الى أعمال ناجحة».

وأضاف: «وعلى جانب آخر، تشجع ادارة الشركة دائماً الموظفين على اعتناق روح الابداع والابتكار، ودائماً ما توفر لهم المناخ الملائم لهذه الأفكار، وقد حرصت الشركة على أن تخصص فترة ساعة واحدة في اليوم لمشاركة الموظفين مع المبادرين لتبادل واثراء الأفكار الناشئة، حيث ان الاصرار على الاسهام في مستقبل أفضل يتسم بالشمولية، والدينامية، وبشكل يساعد الأشخاص أن ينموا ويعيشوا بازدهار، هو أمر سيبقى دائماً في صلب اهتمامات زين، لذلك دائماً ما تؤكد الشركة أنها ترتكز في تنفيذ استراتيجيتها على عنصر الابتكار، فالجيل صاحب الأفكار المبتكرة سيمثل واحداً من أعظم الفوارق بين المجتمعات التي تتقدم نحو المستقبل».

دعم وتمكين الشباب

تعتبر زين من المؤسسات البارزة التي احتضنت بالفعل رواد الأعمال من الشباب، اذ تؤمن بقدرات وامكانات الشباب، وبما يقدموه من أفكار وابتكارات، خصوصاً بعد الحركة النشطة التي شهدتها السوق الكويتية والعربية للعديد من المبادرات والتجارب المبتكرة في الفضاء الرقمي، ولأنها تعتمد في استراتيجيتها على مقاربة فعالة لقضايا الشباب بالاستثمار في أجيال المستقبل، قامت الشركة باطلاق مركز زين للابداع (ZINC)، وهو أحد الحاضنات الرائدة لمبادرات رواد الأعمال في الكويت، ويهدف الى دعم وتمكين قدرات الشباب، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة.

ويمثل مركز زين للابداع (ZINC) منصة حاضنة لابتكارات وابداعات الشباب، فهو يقوم حالياً بتشجيع العقول المميزة على التفكير في بيئة عمل تفاعلية، ويقدم بيئة عمل تتسم بالابتكار والحداثة، ويهيئ مناخ العمل المناسب لأصحاب الرؤى والأفكار، ويطور الأفكار الى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق، اذ يمثل مركز (ZINC) الوجه البارز لهذه المرحلة، فدائماً ما تتأثر الأفكار بالرعاية التي تتلقاها، فاذا كانت الأسواق العالمية تبحث عن الأفكار الذكية، فان مؤسسات القطاع الخاص في الكويت تتجه باصرار الى هذه المجالات هي أيضاً، لذلك تؤمن زين أن اطلاق مراكز حاضنة للأعمال سيساعد في الكشف عن أفكار وصعود ابتكارات جديدة.

وجاءت فكرة تأسيس مركز زين للابداع لمواصلة رحلة زين التي بدأتها مع المبادرين، وأصحاب العقول المميزة، التي بدأتها قبل فترة مع برنامج Zain Great Idea المستمر الى الآن في قطاعات التكنولوجيا والقطاع الرقمي.

