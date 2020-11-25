النفط لأعلى مستوى منذ مارس بدعم لقاح «كورونا»

مال وأعمال

بلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، اذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.

و زادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا للبرميل، بما يعادل 1%، الى 46.51 دولاراً للبرميل، وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو 1.1%، الى 43.52 دولاراً للبرميل.

وارتفع برنت الى أعلى مستوياته في الجلسة عند 46.65 دولاراً، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل مارس قبل أن تدق السعودية طبول حرب أسعار مع روسيا، والتي أدت لانهيار أسعار النفط.

وجرت تسوية كلا الخامين القياسيين بارتفاع 2% تقريبا بعد زيادة بنحو 5% في الأسبوع الماضي. ومن ناحية اخري قال غولدمان ساكس في مذكرة ان ثمة قلق متجدد بشأن مستقبل مجموعة أوبك+ فيما تحاول اعادة التوازن للسوق في حين تضمن ايرادات وحصة أكبر على المدى المتوسط، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه قرار المجموعة بشأن تخفيضات انتاج النفط.

من المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الانتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الاصابات بكوفيد-19.

ويتوقع البنك تحركا منسقا لتقييد الانتاج كأفضل تحرك على المدى المتوسط حيال أسعار النفط، وذلك في ظل المستويات المرتفعة لاحتياطيات الخام، وموجة جديدة من اصابات فيروس كورونا التي أدت لاعادة فرض اجراءات عزل جزئية.

وتوقع غولدمان ساكس أن ترجئ أوبك+ زيادة الانتاج لمدة ثلاثة أشهر ما يسهم في عودة العجز في السوق الى مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2021.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الخام 47 دولارا للبرميل في الربع الأول في حالة تمديد تخفيضات الانتاج.

