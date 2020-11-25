الصين تقترب من إزاحة أميركا عن عرش التكرير

مال وأعمال

في وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت شركة رويال داتش شل مصفاة «Convent» في ولاية لويزيانا الأميركية. وعلى عكس العديد من مصافي النفط التي تم اغلاقها في السنوات الأخيرة، كانت «كونفنت» بعيداً عن التقادم: مع معايير مرتفعة وفقاً للمعايير الأميركية، ومتطورة بما يكفي لتحويل مجموعة واسعة من الزيوت الخام الى أنواع وقود عالية القيمة. ومع ذلك، أرادت شل، ثالث أكبر شركة نفطية رئيسية في العالم، أن تقلل بشكل جذري من طاقة التكرير ولم تتمكن من العثور على مشتر.

وفى الوقت الذى اكتشف فيه عمال «كونفنت» البالغ عددهم 700 أنهم عاطلون عن العمل، يقوم نظراؤهم في الجانب الآخر من المحيط الهادئ باطلاق وحدة جديدة في مجمع تشجيانغ العملاق فى رونغش للبتروكيماويات في شمال شرق الصين. وهو مجرد مشروع واحد من أربعة مشاريع على الأقل قيد التنفيذ في البلاد، يبلغ مجموع طاقتها التكريرية 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أي ما يعادل أسطول المملكة المتحدة بأكمله من مصافي النفط وفقاً لـ«بلومبيرغ».

وسارعت أزمة «كوفيد -19» الى حدوث تحول زلزالي في صناعة التكرير العالمية مع نمو الطلب على البلاستيك والوقود في الصين وبقية آسيا، حيث تنتعش الاقتصادات بسرعة من هذا الوباء. وفي المقابل، تتصارع المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا مع أزمة اقتصادية أعمق، في حين أن التحول عن الوقود الأحفوري يخف التوقعات طويلة الأجل للطلب على النفط.

