«النهار» تنشر أسعار وثائق التأمين الإجباري للسيارات

مال وأعمال

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور، حيث وحددت فيه قيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور.

وأشارت الوحدة في قرارها رقم 9 لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات، إلى أن التأمين الإجباري لسيارات الأجرة فيتراوح بين 21.5 و27.5 ديناراً للسنة، و43 و55 ديناراً للسنتين، فيما تتضمن القائمة أسعار التأمين الإجباري على الباصات وسيارات النقل وغيره.

ونص القرار أن قائمة أسعار السيارات الخصوصية لمدة سنة تتراوح بين 17.5 و20.5 ديناراً وفقاً لعدد الركاب، وما بين 35 و41 ديناراً لمدة سنتين، و52 و61 للثلاث سنوات.

وتتضمن القرار 14 مادة، أشارت المادة الثانية منه إصدار قائمة معتمدة من الوحدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين على أن يتم تحديث القائمة عند صدور أي قرارات تنظيمية.

وأشارت المادة الخامسة إلى بقاء جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة عن شركات التأمين غير المؤهلة قبل العمل بالقرار.

وفيما يلي أهم نصوص المواد التي تتضمنها القرار:

المادة الثانية

تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين، على ان يتم تحديث هذه القائمة عند صدور اي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق باصدار الترخيص او وقفه او الغائه او عدم تجديده لاي شركة تأمين خاضعة لاحكام المادة «2» من القانون.

المادة الثالثة

تعتمد الجهة المختصة قرار الوحدة بالامتناع عن اصدار او تجديد ترخيص المركبات الآلية على النحو المنظم في المادة «6» من المرسوم بقانون رقم «67» لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حال تلقيها وثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين غير مسجلة في القائمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تحديث.

المادة الرابعة

يجوز للوحدة منفردة او بالتعاون مع الجهات المختصة، تعميم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها واي تحديث يطرأ عليها،وذلك من خلال المواقع الالكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي واي وسائل اخرى تراها الوحدة.

المادة الخامسة

تبقى جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة عن شركات التأمين غير المؤهلة -قبل العمل بهذا القرار او اي تحديث يطرأ عليها- سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتباشر شركة التأمين الاعمال الادارية والفنية المرتبطة بها.

المادة السادسة

يحظر اصدار او منح او تسويق وثيقة التأمين لصالح المؤمن له «المشترك»، ما لم تكن الشركة المصدرة لها مؤهلة بموجب القائمة المعتمدة واي تحديث يطرأ عليها، مع مراعاة الالتزامات التالية:

- تلتزم الشركة المؤهلة باصدار وثيقة التأمين لصالح المؤمن له «المشترك» من خلالها مباشرة او من خلال وسيط مرخص له من الوحدة ويرتبط معها بعلاقة تعاقدية مكتوبة.

تلتزم الشركة المؤهلة بالحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة بشأن وثيقة التأمين الصادرة عنها او عند اجرائها لاي تعديل .

- تلتزم الشركة المؤهلة عند اصدارها لوثيقة التأمين وعند تعاملها مع العملاء ان تمارس اعمالها وفقا لمبادئ التأمين وخصوصا مبدأ منتهى حسن النية واعتماد مبدأ الافصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمن لهم «المشتركين» والمستفيدين، تلتزم الشركة المؤهلة بتنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها والمتعلقة بانشطتها المنصوص عليها في القانون او في موضوع وثيقة التأمين، تلتزم الشركة المؤهلة بعدم الامتناع عن تلقي اي مطالبة مقدمة اليها، والبت بشأنها طبقا للاجراءات والمدد المحددة في المادة «11» من هذا القرار، تلتزم الشركة المؤهلة بعدم اصدار وثيقة التأمين الا لصالح المركبات الآلية المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت، ولا يجوز قبول امتداد التغطية التأمينية لوثيقة التأمين خارج حدود دولة الكويت.

المادة السابعة

مع دعم الاخلال بالبند رقم (4) من المادة السابقة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت بما في ذلك «اتفاقية طاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية» (البطاقة البرتقالية)، يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية او أكثر من الشركات المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة باصدار وثيقة التأمين لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت.

المادة الثامنة

في الحالات التي تقضي بنقل ملكية مركبة آلية، يتعين على الشركات المؤهلة الالتزام باصدار وثيقة تأمين جديدة لصالح المالك الجديد للمركبة تتفق مدة تغطيتها التأمينية مع المدة المتبقية لترخيص المركبة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل بملاحق الوثائق عند نقل ملكية المركبات الآلية.

المادة التاسعة

يتوجب على الشركات المؤهلة عند اصدار وثيقة التأمين الجديدة بموجب المادة السابقة، الالتزام بالسعرالمحدد لقيمة وثيقة التأمين والمبين في الملحق رقم (1) من هذا القرار، ويتم استيفاء قسط التأمين من المالك الجديد للمركبة عن كسور السنة المتبقية لمدة التغطية التأمينية التي تتفق مع مدة انتهاء ترخيص المركبة.

- اذا كانت مدة ترخيص المركبة اقل من سنة واحدة يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لسنة واحدة.

- اذا كانت مدة ترخيص المركبة اقل من سنتين وأكثر من سنة يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لسنتين.

- إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من ثلاث سنوات وأكثر من سنتين يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لثلاث سنوات.

المادة العاشرة

يجب على شركة التأمين المؤمن لديها الغاء وثيقة التأمين الصادرة عنها لصالح المؤمن له (المشترك) المالك السابق للمركبة، والالتزام برد الجزء المتبقي من قيمة قسط التأمين عن مدة التغطية التأمينية الملغاة، على ألا تقل هذه المدة عن سنة. ويجوز لشركة التأمين خصم أي رسوم ادارية نظير الغاء وثيقة التأمين بما لا يتجاوز نسبته (10%) من الجزء المتبقي من قيمة قسط التأمين.

وذلك كله، شريطة تقديم المؤمن له (المشترك) المالك السابق للمركبة المستندات الدالة على نقل ملكية مركبته، والا تكون هناك أي تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة ذات الصلة بوثيقة التأمين الملغاة، وكان هو المتسبب في الحادث.

المادة الحادية عشرة

تلتزم شركة التأمين عند تلقي أي مطالبة تتعلق بوثيقة التأمين بما يلي:

تزويد مقدم المطالبة باشعار كتابي صادر عن شركة التأمين يفيد بتلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات المقدمة، على شركة التأمين اخطاره كتابيا خلال (3) أيام. إبلاغ مقدم المطالبة كتابيا خلال (15) يوماً من استيفاء مستندات المطالبة سواء برفض المطالبة او قبولها، وفي حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي، تلتزم شركة التأمين بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض، تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون اي مساومة للمتضرر او اصدار امر الاصلاح خلال مهلة اقصاها (30) يوماً من تاريخ قبول المطالبة، في حال رفض المطالبة، تلتزم شركة التأمين بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار شركة التأمين.

يتعين على الشركة المؤهلة والوسيط المتعاقد معها، الالتزام بالآتي:

عدم تحصيل أي مبلغ من المؤمن له (المشترك) يقل أو يزيد عن السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين والمبين في الملحق رقم (1) من هذا القرار، لا يجوز بأي شكل من الأشكال الاعلان عن وثيقة التأمين ما لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة، عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين من المؤمن له (المشترك) نقدا، التأكد من استلام المؤمن له (المشترك) لسند قبض بقيمة وثيقة التأمين المصدرة مرفقا به نسخة عن وثيقة التأمين وايصال بوضوح عملية قبول الدفع، بخلاف أقساط التأمين المحصلة نظير اصدار وثيقة التأمين والعمولة الناتجة عنها، لا يجوز للشركة المؤهلة او اي شخص ذي علاقة بها قبول او منح اي مبالغ او منافع او هدايا من والى الوسيط المتعاقد معها او اي شخص ذي علاقة به الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة، يحظر على الشركة المؤهلة تحصيل اي مبالغ متعلقة بوثيقة التأمين قبل اصدارها للعميل، ويتعين على الشركة المؤهلة وضع ترتيبات تعاقدية تقضي بتحصيل صافي قيمة وثيقة التأمين بعد خصم قيمة العمولة المستحقة للوسيط خلال مدة اقصاها (7) أيام من تاريخ اصداره لوثيقة التأمين، مع عدم الاخلال بشرط عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية الا من خلال وسائل الدفع الالكترونية او التحويل البنكي او الشيكات، والتزام الشركة المؤهلة بعدم قبول منح او تحصيل عمولة نظير اصدار او تسويق الوسيط لوثيقة التأمين بما يتجاوز نسبته (10%) من قيمة قسط وثيقة التأمين المبين في الملحق رقم (2) من هذا القرار.

مخالفة الشركات

يترتب على مخالفة شركات التأمين والوسطاء لهذا القرار قيام مسؤوليتهم القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الاخلال بالقوانين الأخرى.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 13/12/2020 ويلغى كل نص في اي قرار آخر يتعارض مع أحكامه.

كما اصدرت الوحدة قرار رقم 10 لسنة 2020 بشأن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين وتتضمن:

تقيد شركات التأمين التالي بيانها ضمن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.

