الفارس لأهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك: منزل مبارك

وطن النهار

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس عن بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية اطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد www.pahw.gov.kw ليبدأ المواطنون تقديم طلبات استلام الكتب الرسمية الخاصة بشهادات «لمن يهمه الأمر» من المؤسسة للبدء بإجراءات استخراج أوامر البناء في مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك للمؤسسة ابتداء من امس الثلاثاء.

ووصفت الفارس في تصريح لها هذه الخطوة بأكبر عملية استلام لأكبر مشروع اسكاني في تاريخ الكويت والمتمثل في مشروع «مدينة المطلاع السكنية» الذي سيستفيد منه 28,288 اسرة كويتية والمشيد على مساحة 102 كيلومتر مربع، علاوة على بدء اجراءات تسليم القسائم الإسكانية في مشروع «جنوب عبدالله المبارك».

وأكدت أنه وللوفاء بالوعد الذي قطعته وبدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء وأعضاء مجلس الأمة وجهود وزراء الإسكان السابقين وكل العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مختلف قطاعاتها وحرص لجان الأهالي التطوعية التي التقتيهم واستمعت لملاحظاتهم، تحقق حلم مدينة المطلاع، و ستكون عملية بدء اجراءات الاستلام القسائم السكنية سلسة و منظمة ومن خلال زيارة واحدة للمؤسسة بعد بدء اجراءات الاستلام من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها وسيتمكن المواطنون بعدها من استخراج شهادات «لمن يهمه الأمر».

وبدوره أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر محمد الرويح ان المواطنين المخصص لهم قسائم سكنية في مدينة المطلاع ضمن المرحلة الاولى للضواحي (N8-N9-N10-N11) ومشروع جنوب عبدالله المبارك، الذين قاموا بتحديث ارقام هواتفهم في نظام المؤسسة الآلي والذي اعلنت عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وقت سابق، سيتلقون رسالة نصية على ارقامهم المسجلة في نظام المؤسسة مع رمز مرور مؤقت يتم من خلاله حجز موعد مسبق لمراجعة المؤسسة، وفي الموعد المحدد ستقوم المؤسسة بتجهيز ملفاتهم والمستندات المطلوبة ليتمكن المواطنين بشكل فوري من اصدار شهادات «لمن يهمه الأمر».

وأشار الرويح الى ان اصحاب القسائم سيستلمون شهادات لمن يهمه الامر والتي تأتي ضمن متطلبات بلدية الكويت لاصدار تصريح البناء وبنك الائتمان الكويتي لاستكمال اجراءات صرف قرض البناء بالاضافة الى كروكي الخدمات الخاصة بكل قسيمة سكنية على حده، وذلك بعد الحجز المسبق في الموقع الالكتروني، وتحديد موعد لزيارة المؤسسة خلال الفترة المسائية من الساعة 2:30 مساءً حتى 5:30 مساءً في مبنى المؤسسة الرئيسي في منطقة الوزارات الكائن بجنوب السرة.

وبين الرويح وأن عدد المواعيد المتاحة عبر المنصة الإلكترونية في اليوم الواحد ستكون 150 موعداً عملاً بالإجراءات الصحية الاحترازية وتطبيقاً لتوجيهات السلطات الصحية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد الرويح بأن المؤسسة ستقوم بالاعلان لاحقا عن مواعيد حجز الضواحي الأخرى في المشاريع الاسكانية واتباع الخطوات ذاتها السالف ذكرها مع ضرورة إلتزام المواطنين بالنظم المعمول بها مع اتخاذ جميع الاجراءات الصحية والاحترازية عند مراجعة مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

