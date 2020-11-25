«المرور» لتسريع تطبيق أوامر الصلح

وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الاستراتيجية الموضوعة للمؤسسة الامنية للعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالسرعة الممكنة. عقد صباح امس بالإدارة العامة للتحقيقات اجتماع ضم مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء دكتور فهد الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ لبحث ومناقشة ميعاد لتطبيق قانون اوامر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة لتسهيل سير الإجراءات وسرعة إنجازها وسهولة البت فيها مايكفل للجميع حقوقه.

وقالت: يأتي هذا لإيجاد الحلول السريعة للحوادث المرورية وعملا على راحة مستخدمي الطرق والحد من الازدحام والاختناقات المرورية.

