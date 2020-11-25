«الزراعة»: عدم قطع «التيار» عن «الدواجن» حتى انتقالها لـ «الشقايا»

وطن النهار

خاطبت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وزارة الكهرباء والماء بعدم قطع التيار الكهربائي عن الشركة المنتجة للدواجن في حرم مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله امتثالا لما ورد في اجتماع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في تاريخ 7 اكتوبر 2020 والقاضي بمنح الشركة الاستمرار بالموقع المخصص لها بمنطقة امغرة والمحدد كأحد العوائق القائمة في تنفيذ مشروع الاسكان المزمع اقامته بذات الموقع الى 30 يونيو 2021.

واضافت الهيئة في كتابها انه وحفاظا على الامن الغذائي في انتاج البيض ولحوم الدجاج ولما لهذه الشركة من دور كبير ومهم في تغطية جزء كبير من متطلبات السوق المحلي بهذه المنتجات وللصالح العام يرجى التكرم والايعاز لمن يلزم بعدم اتخاذ اي اجراءات لقطع التيار الكهربائي عن الموقع لحين تنفيذ النقل الكامل لممتلكات ومباني الشركه الى الموقع الجديد بمنطقة الشقايا وفق الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 30 يونيو 2021 وذلك ضمانا لاستمرار الانتاج دون توقف لهذه المنتجات.

