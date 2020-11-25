loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الزراعة»: عدم قطع «التيار» عن «الدواجن» حتى انتقالها لـ «الشقايا»

علي الفرحان
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 25 نوفمبر 2020

خاطبت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وزارة الكهرباء والماء بعدم قطع التيار الكهربائي عن الشركة المنتجة للدواجن في حرم مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله امتثالا لما ورد في اجتماع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في تاريخ 7 اكتوبر 2020 والقاضي بمنح الشركة الاستمرار بالموقع المخصص لها بمنطقة امغرة والمحدد كأحد العوائق القائمة في تنفيذ مشروع الاسكان المزمع اقامته بذات الموقع الى 30 يونيو 2021.
واضافت الهيئة في كتابها انه وحفاظا على الامن الغذائي في انتاج البيض ولحوم الدجاج ولما لهذه الشركة من دور كبير ومهم في تغطية جزء كبير من متطلبات السوق المحلي بهذه المنتجات وللصالح العام يرجى التكرم والايعاز لمن يلزم بعدم اتخاذ اي اجراءات لقطع التيار الكهربائي عن الموقع لحين تنفيذ النقل الكامل لممتلكات ومباني الشركه الى الموقع الجديد بمنطقة الشقايا وفق الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 30 يونيو 2021 وذلك ضمانا لاستمرار الانتاج دون توقف لهذه المنتجات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة