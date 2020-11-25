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وقَّعت مذكرة تفاهم مع «هواوي»

الشهاب: تحقيق التحول الرقمي في «المواصلات»

فايز الزعل
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الأربعاء 25 نوفمبر 2020

عقدت وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب صباح امس في مكتبها اجتماعا مع شركة هواوي بحضور رئيس  الشركة لشمال الخليج ليام زاهو والمدير التنفيذي ريكو لين لمراجعة البرنامج التدريبي لتنمية المواهب للموظفين على ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في سبتمبر 2019 بين الشركة والوزارة.
وأوضحت الشهاب  في تصريح صحافي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى الوصول إلى أحدث التطورات التكنولوجيا مثل شبكة الألياف الضوئية وشبكة IP) و( IMS  والذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الوقائية التي من شأنها زيادة تمكين وزارة المواصلات وموظفيها لتكون في طليعة الوزارات المستخدمة لتلك التكنولوجيا وأيضا ناقلة لبقية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وللمواطنين والمقيمين.
وأشارت الشهاب  إلى انه تم التطرق إلى  التكنولوجيا المستخدمة لمكافحة وباء فيروس كورونا خلال الاجتماع ، حيث تم عرض جهاز Huawei Ideahub الذي يعتبر أداة إنتاجية للمكتب الذكي وعرض البيانات واللوحة البيضاء (السبورة)  والمؤتمرات.  وبينت الشهاب ان الوزارة بهذه الاتفاقيات تسعى للتحول الرقمي من خلال تبني توفير أفضل واحدث التقنيات الرقمية وتعزيز دورها للارتقاء بمختلف قطاعات الوزارة من اجل تحقيق اهداف رؤية دولة الكويت 2035. وفي نهاية الاجتماع تم تبادل التكريم بين الطرفين حيث قامت الشهاب بتقديم كتاب شكر للشركة باسم وزارة المواصلات كما قدمت شركة هواوي لوحة فنية معبرة وجميلة.


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