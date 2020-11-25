«العدل» دشَّنت الموقع الإلكتروني الجديد لـ «الدراسات القضائية»

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة عيسى علي البشر ان الوزارة دشنت الموقع الالكتروني الجديد لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مفيداً بان الموقع الجديد يأتي بعد تعديلات عدة لتتماشى وتتوافق مع المعطيات الحديثة في المجال التكنولوجي للاطلاع على مضامينه واخباره.

ويحوي الموقع الجديد على اخبار ودراسات واصدارات المعهد، بالإضافة الى انشطته المتنوعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليكون بذلك جسراً للتواصل ما بين المعهد والباحثين والدارسين والمهتمين في المجالين القانوني والقضائي، خصوصا في ظل ظروف وبائية تفرض على الجميع التباعد الاجتماعي كأسلوب للوقاية، وهو ما يقوي مضمونه ويكرس محتواه ويعزز الإجراءات المتبعة كأسلوب للاطلاع عن بعد.

