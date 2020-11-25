«النجاة» أطلقت مبادرة توعوية لمرضى السكري

وطن النهار

قالت رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس: انه بجانب الدور الإنساني والخيري الرائد الذي نقوم به داخل وخارج الكويت، حرصنا على إقامة فعالية طبية خاصة لمرضى السكر لأول مرة كنشاط انساني صحي توعوي يتماشى مع الظروف الحالية، أقيم النشاط.

حيث تم خلالها الفحص اللازم وكذلك توزيع عدد 30 جهازاً لقياس السكر مع جميع مستلزماتها علاوة على تقديم التوعية والارشادات الصحية اللازمة، واستفاد من هذه الفعالية عدد 30 أسرة من الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت ، في ظل هذه الظروف الصحية التي ما زالت تخيم على العالم بأثره.

