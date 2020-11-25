عمومية «الصحافيين» اعتمدت التقريرين المالي والإداري

وطن النهار

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين الكويتية بالإجماع اعتماد التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن عام 2019 واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2020 ومكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات لعام 2020 في الاجتماع الذي انعقد مساء أول أمس بمقر الجمعية المؤقت بمنطقة الشويخ الصناعية شارع الصحافة وقد حضر عن الجمعية عدنان خليفة الراشد أمين السر وجاسم محمد كمال أمين الصندوق وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية ظافر محمد العجمي مراقب إدارة الجمعيات الأهلية ومندوب مكتب البزيع لتدقيق الحسابات أحمد شعلان. وتقدم أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس الإدارة واعتمادهم التقريرين الإداري والمالي ولوزارة الشؤون الاجتماعية على حسن تعاونهم ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز الإداري على جهودهم خلال الفترة الماضية .

