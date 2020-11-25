«الجمارك» أحبطت تهريب آثار فرعونية

وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن ضبط قطع قادمة من جمهورية مصر العربية يشتبه بكونها آثارا فرعونية.

وبحسب بيان صادر عن «الجمارك» فإنه تم الاشتباه في أمتعة شخصية تم شحنها من مصر عبر الشحن الجوي، وبتفتيشها عثر بداخلها على قطع يشتبه بأنها آثار فرعونية تم تهريبها، وإثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب.

وقد توجه مدير إدارة الجمرك الجوي بالشكر إلى المفتشين، لتفانيهم في عملهم، وحرصهم وتصديهم لعمليات التهريب المستمرة.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

