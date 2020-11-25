«العربي للتخطيط» أصدر عدداً جديداً من مجلد «التنمية»

وطن النهار

أصدر المعهد العربي للتخطيط في الكويت العدد الثالث من المجلد الـ 22 لمجلة التنمية والسياسات الاقتصادية بعنوان (تداعيات جائحة كوفيد - 19). وقال المعهد في بيان صحافي إن العدد تناول سبعة بحوث علمية ترتكز على السياسات الاقتصادية للتعافي من آثار الجائحة والاغلاق الاقتصادي.

وأضاف أن الدراسة الاولى بعنوان (جائحة كوفيد - 19 ومصير العولمة بين التفكيك والمواجهة) للدكتور عثمان محمد تناولت انعكاسات فيروس (كوفيد - 19) على صورة العالم المتوقعة ومصير العولمة ونمط النظام الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن الدراسة الثانية جاءت بعنوان (تداعيات ازمة كوفيد - 19 على تحقيق اهداف التنمية المستدامة: حالة الدول العربية) للدكتور حسين الطلافحة وفيصل مناور مبينا أن الدراسة استعرضت واقع الدول العربية على مستوى مؤشرات التنمية المستدامة. وذكر أن الدراسة الثالثة بعنوان (من الجائحة إلى الانكماش الاقتصادي: أي مخرج للدول العربية) للدكتور وليد عبد مولاه حيث أوضح خلالها التحديات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه الدول العربية في ظل هذه الجائحة. وبين أن الدراسة الرابعة جاءت بعنوان (دور السياسات المالية والنقدية في حفز النمو والتشغيل في ظل تداعيات جائحة - 19 وما بعدها) للدكتور علم الدين بانقا حيث قدمت تحليلا حول دور حزمة السياسات المالية والنقدية التحفيزية التي اتخذتها الدول العربية في مجابهة «كورونا».

