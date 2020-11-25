توريد لقاح «كورونا» قبل نهاية العام الحالي

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء أن لقاح BNT162 المحتمل والقائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض (كوفيد-19) سيصل الى البلاد نهاية العام الحالي وسيكون خاضعا لموافقة الجهات التنظيمية المحلية.

وأعرب الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة عبدالله البدر في بيان صحافي عن سعادته بالتوصل الى الاتفاق بين الكويت وماينز- ألمانيا الذي أعلنته كل من شركتي فايزر وبايو ان تيك أمس وابرام اتفاقية مع وزارة الصحة لتوريد اللقاح.

وقال البدر انه بناء على طلب الوزارة سيتم تسليم اللقاح مع نهاية عام 2020 وخلال عام 2021 بعد اتمام الاختبارات السريرية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية مضيفا أنه لم يتم الافصاح عن التفاصيل المالية الخاصة بهذه الاتفاقية. وأوضح أن «خدمة المواطنين ستظل على رأس قائمة أولوياتنا اذ قمنا باتخاذ كل الاجراءات لتلقي لقاح (كوفيد-19) وتخزينه في منشآتنا عند درجة حرارة تبلغ -70 درجة مئوية وتأتي شراكتنا مع شركة فايزر وبايو ان تيك في اطار جهودنا الرامية الى مكافحة الفيروس». وذكر أن الاتفاقية تندرج تحت اطار الالتزام العالمي لكل من فايزر وبايو ان تيك بمجابهة أزمة (كوفيد-19) العالمية.من جانبها قالت رئيسة أعمال (فايزر) في منطقة الخليج ليندسي ديتشي «يشرفنا جدا أن نتعاون مع الحكومة الكويتية من أجل حشد كل مواردنا العلمية والتصنيعية من أجل تحقيق هدفنا المشترك بتوفير لقاح (كوفيد-19) المحتمل للشعب الكويتي بأقرب وقت ممكن».

وأوضحت أن تحقيق هدف فايزر (انجازات ترتقي بحياة المرضى) بات يمثل ضرورة أكبر من أي وقت مضى آملة أن يساعد اللقاح في تحقيق هذا الأمر «ويعتمد ذلك على النجاح في الاختبارات السريرية والجوانب التنظيمية على حد سواء».

من جانبه تقدم الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية لدى بايو ان تيك شون ماريت بالشكر للحكومة الكويتية على دعمها وثقتها في قدرتهم «على تطوير لقاح نعتقد أنه قادر على مجابهة هذا التهديد الوبائي العالمي».

وأكد ماريت أن الهدف يتمحور حول توفير امدادات عالمية من لقاح آمن وفعال ضد مرض (كوفيد-19) لكثير من الناس حول العالم بأقرب وقت ممكن. وبدأت كل من فايزر وبايو ان تيك اجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية في نوفمبر الحالي ويتوقع أن تقوما بتصنيع ما قد يصل الى 1?3 مليار جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2021.

