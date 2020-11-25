«الصحة»: 402 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتسجيل حالتي وفاة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 402 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 140795 في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 870 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 75 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6518 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5583 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1062076 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 559 اصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 133407 حالات.

