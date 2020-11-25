وزير الصحة كرَّم إدارة الجودة والاعتماد

وطن النهار

كرَّم وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح الدكتورة لمياء العرادي من ادارة الجودة والاعتماد التابعة للوزارة بمناسبة حصول ادارتها على شهادة المبادرة الذهبية -فئة القيادة والحوكمة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي أمس ان هذه الشهادة تأتي من اتحاد المستشفيات العربية الذي أطلق المبادرة الذهبية لبناء الثقة في القطاع الصحي ولتقدير جهود واجراءات استجابة المؤسسات الصحية لمواجهة جائحة (كوفيد- 19) وقد حصلت ادارة الجودة والاعتماد على هذه الجائزة في مجال القيادة والحوكمة.

وأشارت الى أن حفل التكريم الذي أقيم في ديوان عام الوزارة حضره وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة الدكتور محمد الخشتي ومدير ادارة الجودة والاعتماد الدكتور طلال الفضالة ومدير ادارة العلاقات الصحية الدولية الدكتورة رحاب الوطيان.

