الشيخ: جهود الكويت بارزة في التحرك إلى الاقتصاد المعرفي والابتكاري

وطن النهار

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ أن جهود الكويت كانت بارزة في السنوات الأخيرة في السعي لتحويل الاقتصاد من اقتصاد بقيادة القطاع العام الذي بدوره يعتمد اعتمادا كليا على الموارد الى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المحددة في خطة التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية عقدتها الأمم المتحدة في الكويت ضمن سلسلة ندواتها المسماة UN 75Talks بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي تحت عنوان (الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص - الشراكات القائمة على المعرفة و الابتكار).

وقال الشيخ ان استراتيجية دولة الكويت التنموية 2035 تستهدف تحويل البلاد من اقتصاد قائم على الموارد الى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار لتبلور كمركز ثقافي ومالي وتجاري ومؤسسي في المنطقة وهي خريطة عمل نحو الرؤية المستقبلية لمدن الكويت الذكية.

وأفاد بأن دولة الكويت تتمتع بامكانات هائلة لتكون وجهة أساسية تجذب الاستثمار في المنطقة كما تمتلك القدرات والأدوات اللازمة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 ومن هذا المنطلق تسعى الأمم المتحدة الى فتح أرضية لتشكيل شراكات قائمة على الابتكار والاختراع لخلق فرص مستدامة لمستقبل واعد قادر على الاكتفاء يشمل جميع القطاعات في الدولة.

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي خلال مشاركته في الندوة جهود الكويت خلال السنوات الأخيرة لتحويل الاقتصاد من اقتصاد بقيادة القطاع العام يعتمد اعتمادا كليا على النفط الى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وذلك من خلال تنفيذ السياسات الواردة بخطة التنمية للكويت.

بدوره قال نائب المدير العام لعمليات الاستثمار في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ د. عبد الله صباح حمود الصباح بأن الهيئة تواصل دعم رؤية الاستثمار المباشر للكويت كونها مركزا للاستثمار قائما على القيمة المضافة والابتكار.

وأضاف الشيخ عبدالله الصباح أن مهمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت تتمثل في المساهمة بنشاط لتعزيز التنوع الاقتصادي في الكويت من خلال تعزيز الاستدامة نحو اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه أفاد مدير ادارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور بسام الفيلي بأن المؤسسة تولي القطاع الخاص الكويتي اهتماما كبيرا استنادا على استراتيجية المؤسسة وأحد أهم محاورها تعنى بتطوير الثروة البشرية والأبحاث في شركات القطاع الخاص للمساعدة في تحديد الصعوبات واستلهام الحلول لمواجهة تحديات الاقتصاد الكويتي. وقال الفيلي ان المؤسسة توفر برامج تدريبية معنية ببناء قدرات العاملين الابتكارية في القطاع الخاص كما تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية بغية تعزيز تطوير الأعمال والأبحاث لبلوغ اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. من ناحيتها قالت مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي مديرة الفرص في الامارات عبير تهلك ان التجربة الناجحة في الامارات تكمن في أنها تؤمن بالفرص وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومن أهم الركائز وضع سياسة تطلعية والتزام واستعدادات للمستقبل. بدوره ذكر اسماعيل رضوان من البنك الدولي أنه «في القرن الـ21 سيكون الابتكار والمعرفة أهم العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي للبلدان ذات الدخل المرتفع» موضحا أن دولة الكويت «تتمتع بامكانات هائلة لاعادة توجيه اقتصادها ومجتمعها نحو هذا النموذج الجديد المبني على تحسين التعليم والتنسيق القوي بين الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص».

من جهته أكد المستشار الاقتصادي نائب رئيس المركز العلمي الكويتي عبدالمجيد الشطي ضرورة أن تكون «لدينا القدرة على انتاج المعرفة وتحويلها الى عائد اقتصادي مع وجود النظام البيئي المطلوب».

شهدت الندوة تقديم الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهو مبادرة طوعية التزمت بها أكثر من 10 آلاف شركة بمواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ عالمية تتناول حقوق الانسان والعمل ومكافحة الفساد واتخاذ بيئة الاجراءات لتحقيق أهدافهم.

