الكويت تتصدى لـ«التمييز العنصري» ضد المرأة باللون البرتقالي اليوم

وطن النهار

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، على ضرورة التعاون الدولي والاقليمي ودون الاقليمي لبناء قدرات الدول والمجتمعات للتصدي ومنع كل أشكال العنف، مشيرة الى أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في العالم اليوم.

وأكدت العقيل في كلمة لها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يحل في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، على أهمية تكاتف العالم أجمع لوضع برامج وقائية وسن التشريعات اللازمة للتصدي للتمييز الممارس ضدها في بعض المجتمعات، مؤكدة أن الكويت تولي أهمية كبرى للمرأة وهي ملتزمة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت الكويت لها بموجب المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 1994، لافتة الى أن الاتفاقية جاءت منسجمة مع مواد الدستور الكويتي.

وأكدت اهتمام حكومة الكويت بالمرأة وأفراد الأسرة من خلال اقرار قانون الحماية من العنف الأسري، مبينة أن هذا القانون ركن رئيسي لحماية الأسرة واجراء مهم اتخذته الكويت للحد من العنف ضد المرأة.

وأشارت العقيل الى تحقيق المشروع الوطني للكويت بشأن دعم وتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نجاحات في مجالات عدة منها المجال السياسي والاقتصادي والحد من العنف ضدها، مؤكدةً أن هذا المشروع جاء كتعبير عن رؤية الكويت 2035 والتي تحدد خطة الكويت الوطنية للتنمية والتي تضمن مستقبلا مستداما ومزدهرا للكويت من خلال مجموعة من الأهداف والغايات التي تمكن الدولة من القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وبينت أن العنف ضد المرأة هي ظاهرة تعاني منها المجتمعات الحضارية المختلفة بغض النظر عن المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لافتة الى أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الأساسية، مؤكدةً بنفس الوقت أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.

وأفادت أن الكويت ممثلة بمجموعة من الجهات تشارك في المبادرة العالمية والدولية للأمم المتحدة (لون العالم برتقالياً) من خلال اضاءة مبانيها باللون البرتقالي لتكون رسالة واضحة للمجتمع بأهمية وضرورة مكافحة العنف ضد المرأة.

