مدارس مستقبلية على أسس التعليم التجريبي التقدمي

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس عن فوز النموذج المعماري التقدمي للمدارس الحكومية في البلاد، وهو نموذج «المدارس المستقبلية في الكويت»، بجائزة «أفضل المشاريع التعليمية المستقبلية لعام 2020» على المستوى العالمي، حيث أنه احتل المركز الأول ضمن هذه الفئة وحاز على اللقب الذهبي، وهو اللقب الذي منحته لجنة تقييم «أخبار العمارة العالمية -وان» (World Architecture News: WAN) ضمن برنامج جوائزها العالمي التي تنظمه كل عام لأنجح التصاميم حول العالم.

وقد قام المكتب العربي للاستشارات الهندسية (Pace) -أكبر الدور الاستشارية الكويتية الرائدة في المنطقة والمتعددة التخصصات- بتطوير التصميم الفائز باللقب الذهبي، وهو التصميم الذي فاز أيضاً بالمسابقة المعمارية التي طرحتها المؤسسة العام الماضي، حيث جاء تصميم المكتب العربي في المركز الأول ليفوز بالمسابقة، ويقدم مفهوم تصميمي حديث ومبتكر يرتكز على مبادئ التعليم التجريبي، مع تطوير المهارات الطلابية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وبهذه المناسبة، صرح نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ناصر خريبط: «بعد ترشيح نموذج «المدارس المستقبلية في الكويت» للقب «مشروع العام للتعليم المستقبلي 2020» من لجنة وان العالمية المرموقة، فإنه حقاً يسعدنا تتويج الكويت مجدداً على الساحة العالمية بالجائزة الذهبية ولقب أفضل تصميم من بين أفضل المشاريع الكبيرة التي فازت حول العالم».

ويعد برنامج جوائز أخبار العمارة العالمية «وان» من أكبر وأعرق برامج جوائز الهندسة المعمارية وأكثرها تنوعاً في العالم، وفي عامه الثاني عشر، تواصل لجان «وان» التي تضم النخبة من كبار الاستشاريين والخبراء في مجال الهندسة المعمارية تقييم التصاميم ودراسة وتصنيف المشاركات بناءً على عدد من المعايير، وذلك بغية الاحتفال بالتميز المعماري على مسرح عالمي يجمع جميع المحترفين والمتميزين من جميع أنحاء العالم.

هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي للمكتب العربي، المهندس طارق شعيب، في هذه المناسبة عن فخره واعتزازه بفوز الكويت باللقب، كونه الاستشاري الكويتي المصمم للمشروع والذي استطاع أن يصل إلى العالمية ويحقق نجاحاً بارزاً على المستوى الدولي بين أكبر المكاتب المعمارية العالمية، وضمن مجموعة من أبرز المشاريع الدولية التي رشحت وفازت بألقاب الفئات الأخرى من الجوائز. مؤكداً أن تصميم المكتب العربي لنموذج المدارس المستقبلية نجح في تقديم مفهوم جديد ونهج مرن يشجع الطلاب والمدرسين على الالتقاء والتعلّم والإبداع في الساحات الخارجية ضمن بيئة مفتوحة وآمنة وشاملة المعالم، كما أنها معالجة مناخياً وبيئياً، بالإضافة إلى أنها مستدامة في بنائها وشاملة للتغييرات المستقبلية.

وأضاف خريبط أن رؤية المؤسسة لهذا المشروع التربوي كانت تهدف إلى تصميم مدارس تتماشى مع أسس التعلم التجريبي التقدمي للأجيال القادمة، كجزء من حياتهم المدرسية، والتي ستنقل الكويت من نموذج المدارس التقليدية إلى مستقبل تعليمي مزدهر ومطوّر، وبيئة تحفز الجيل الجديد على الابتكار والتعلم بعيداً عن الأسلوب النمطي القديم. أما تقييم اللجنة للمشروع فجاء من منطلق أن الفكرة المطروحة «غنية ومقنعة» لتصميم يعتبر بسيط لكنه مدروس، حيث أن المبنى يعد متواضع من الخارج وممتع للغاية من الداخل، كما رأت أن تنسيق الموقع والمناظر الطبيعية داخل المبنى ميزة كبيرة، وأشادت أيضاً بكيفية الاستفادة من الظروف المناخية واحترامها. ومن الجدير بالذكر أن هذا التصميم الفائز بجائزة «وان» العالمية» قد فاز في العام الماضي بجائزة المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين- فرع الشرق الأوسط.

