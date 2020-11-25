الكويت فازت بجوائز «التربية الخليجي»

وطن النهار

‏اعرب وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي عن سعادته واعتزازه لما حققه أبناء الكويت من أربعة مراكز متقدمة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورته الثانية والعشرين، متمنيا المزيد من التقدم والرفعة لوطننا الغالي الكويت.

جاء ذلك خلال استقباله وتكريمه صباح امس في مكتبه للفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، حيث فاز الطالب عبد الوهاب مؤيد الرفاعي من فئة الطالب، وفازت الطالبة فرح المطوع من فئة الطالبة، ومن فئة المعلم المتميز فازت المعلمة هبة عبدالعزيز سالمين، وفازت مدير مدرسة ماريا القبطية منال المطيري من فئة الإدارة المدرسية المتميزة.

حضر التكريم وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والمنسق العام للجائزة مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني والموجه الفني لمادة الاجتماعيات رئيس فريق العمل المتميز ومساعد منسق الجائزة حمد البحوه.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية، مشاركة نخبة من أبنائنا الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية بفعاليات مكتب التربية العربي لدول الخليج متمثلة بإدارة الأنشطة التربوية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالوزارة بالتنسيق مع المناطق التعليمية.

وأشارت إلى مشاركة منطقة العاصمة التعليمية ببرنامج المسرح الخليجي، فيما قامت منطقة حولي التعليمية بالمشاركة في برنامج الدورة الرياضية، منوهة إلى أن ثانوية مشرف للبنات وثانوية ناصر السعيد للبنين أحرزتا المركز الثالث على مستوى دول الخليج.

وذكرت أن منطقة مبارك الكبير التعليمية شاركت ببرنامج الزيارات الطلابية، في حين قامت منطقة الجهراء التعليمية بالمشاركة في برنامج تنمية مهارات القيادة الطلابية، كما شاركت منطقة الأحمدي التعليمية ببرنامج مسابقة الخط، بالإضافة الى منطقة الفروانية التعليمية ومشاركتها اليوم في برنامج الندوات.

وأوضحت أن تلك البرامج تتضمن التطورات المستقبلية لدول الخليج العربي خاصة بمجال علوم الفضاء وإنشاء جامعات وتخصصات تناسب طموح وتطلعات الشباب بالوقت الحالي وبالمستقبل، بالإضافة الى إعداد قيادات شبابية في مجالات علمية وفلكية لخدمة المجتمع.

